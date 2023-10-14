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以色列駐中使館職員遭刺　爆血癱坐畫面曝！美大使震驚發聲

記者陳宛貞／綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大舉進攻，以色列也向加薩發動報復性轟炸，雙方至今逾3200人死亡。中東戰火蔓延之際，以色列駐中國大使館一名職員12日遭人刺傷，美國駐中大使對此表示震驚，並向使館及中國以色列社區表示支持。

▲▼ 以色列駐中國大使館人員遇刺。（圖／路透）

▲ 受害者遭反覆刺傷，臉上、身上都有血跡。（圖／路透）

以色列外交部聲明指出，駐北京大使館一名以色列職員13日在當地遇襲，身體遭人持刀揮舞刺傷，送醫接受治療，目前情況穩定，未危及性命，案發地點不在大使館內，當局仍在調查兇嫌行刺動機。

網路上曝光的畫面可見，一名男子持刀反覆刺向該名職員，隨後離開現場，該名職員則滿身是血地癱坐在人行道上。據《法新社》分析，影片地點距離使館約1.5公里。

美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）對此發文表示，「我們對於一名以色列外交人員今天在北京遇襲一事感到震驚。我已和以色列駐中大使潘綺瑞（Irit Ben-Abba）通話，並向以色列駐中使館及以色列社區提供全力支持。」

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