以色列駐中使館職員遭刺　爆血癱坐畫面曝！美大使震驚發聲

記者陳宛貞/綜合報導

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日大舉進攻,以色列也向加薩發動報復性轟炸,雙方至今逾3200人死亡。中東戰火蔓延之際,以色列駐中國大使館一名職員12日遭人刺傷,美國駐中大使對此表示震驚,並向使館及中國以色列社區表示支持。

▲ 受害者遭反覆刺傷,臉上、身上都有血跡。(圖/路透)

以色列外交部聲明指出,駐北京大使館一名以色列職員13日在當地遇襲,身體遭人持刀揮舞刺傷,送醫接受治療,目前情況穩定,未危及性命,案發地點不在大使館內,當局仍在調查兇嫌行刺動機。

網路上曝光的畫面可見,一名男子持刀反覆刺向該名職員,隨後離開現場,該名職員則滿身是血地癱坐在人行道上。據《法新社》分析,影片地點距離使館約1.5公里。

We are shocked by today's attack on an Israeli diplomat in Beijing. I spoke with Israel's Ambassador to China, Irit Ben-Abba, and have offered our full support to the Israeli Embassy and Israeli community in China.