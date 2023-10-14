以色列空襲「加薩逃亡車隊」！70人無辜慘死　大多是婦孺

▲加薩走廊的巴勒斯坦人撤離家鄉。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列當局10日對加薩走廊的110萬名巴勒斯坦人下達最後通牒，要求在24小時內撤離，因為以軍將會對該地區展開「軍事行動」。然而哈瑪斯卻指出，以色列蓄意對從加薩撤離的車隊發動襲擊，導致70人死亡，其中大部分是婦女與幼童。

根據《美國公共電視網》報導，哈瑪斯的官員指出，以色列對撤離的加薩車隊發動空襲。這些車輛從加薩往南行駛，但接連在3個地方遭到以色列襲擊，最終造成至少70人死亡，其中大部分是婦孺。

▲▼加薩的撤離車隊遭以色列攻擊，造成至少70人死亡。（圖／路透）

哈瑪斯指出，目前還不清楚以色列空襲的「主要目標」是誰，也不清楚撤離車隊中是否有武裝分子。事實上，以色列13日才要求加薩走廊居民在以軍入侵前迅速撤離加薩市，不過有大量醫護人員仍然堅持留在崗位上照顧病患，不願撤離。

以色列事前幾波對加薩地區的空襲，已經造成當地許多基礎設施與道路損毀，因此也大大增加了撤離難度，連巴勒斯坦紅新月會都直言，要在短短24小時內撤離100多萬人，根本不可能。

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