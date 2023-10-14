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掃射音樂節「流動廁所」！哈瑪斯不留活口　殘暴畫面曝

▲▼哈瑪斯瘋狂掃射「音樂節流動廁所」！恐怖畫面曝。（圖／IG／idf）

▲哈瑪斯恐怖分子掃射音樂節第一視角畫面曝光。（圖／IG／idf）

記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，並率先鎖定一場舉辦於以色列南部的音樂節，哈瑪斯在現場殘暴殺害260多人，手段兇殘。以色列國防軍公開了一段影片，只見武裝分子在音樂節開槍掃射行動廁所，企圖將躲在廁所內的無辜民眾全部滅口。

以色列國防軍（IDF）在官方Instagram公布一段哈瑪斯襲擊音樂節的現場影片，從畫面中可以看到，哈瑪斯的武裝分子們扛著步槍，並對著音樂節會場內的行動廁所掃射。當他們經過一整排十多座的行動廁所時，為了「不留下活口」，於是開始對著一扇又一扇的廁所門開槍射擊。

以色列國防軍寫道，「哈瑪斯的恐怖分子不分青紅皂白地往行動廁所開槍，這告訴我們，哈瑪斯不在乎死的是誰，他們只是想要殺人。」再度將哈瑪斯的無差別屠殺行徑公諸於世。

這場舉辦於以色列南部邊境的音樂節已知有260多人死亡。以色列當局表示，在7日的第一波襲擊中，哈瑪斯綁架了超過150名人質到加薩走廊，其中包含以色列籍、雙重國籍以及外籍人士。

以色列當局10日宣布將會在24小時後對巴勒斯坦展開軍事進攻，並要求加薩市居民迅速撤離，否則將被戰火波及。而以色列選在正式進攻前公布這段影片，無疑再度激起雙方的衝突。目前大量以軍部隊已集結在加薩走廊邊境，隨時準備進攻。

以色列與巴勒斯坦人權觀察組織主任奧馬爾•沙基爾（Omar Shakir）表示，「哈瑪斯大規模射殺平民，劫持人質，包括婦女與孩童，這無異已嚴重踐踏國際法，且毫無正當理由。」國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）也強調，「屠殺平民是戰爭罪，這些襲擊沒有任何正當理由，應該受到譴責。這些罪刑也必須接受國際刑事法院的調查。」

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