才炸死路透社記者！BBC遭以色列警方持槍攔查　手機偷拍被扔掉

▲路透社採訪車在黎巴嫩南部邊境城鎮阿瑪阿沙布(Alma Al-Shaab)遭砲擊釀1死3傷。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與巴勒斯坦爆發衝突,國際媒體冒著生命危險深入前線採訪,才傳出路透社採訪團隊遭以色列空襲,造成1死4傷,接著又傳出BBC採訪團隊遭以色列警方攔查,一群記者不僅被拖出車外,被槍指著壓制在牆邊,記者試圖拍攝時,手機都被搶走扔掉,連頸部都被擊中。

BBC阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車行使在以色列特拉維夫(Tel Aviv)的街道上,當時一行人正準備前往飯店,沒想到半路卻遇到以色列警方攔截。儘管車上貼有明顯的媒體標誌,記者們也都穿著採訪背心,仍被要求全員下車,並被推到牆上盤查。

記者Muhannad Tutunji與Haitham Abudiab表示,他們下車後隨即出示BBC的記者證,但對方仍用槍指著採訪團隊,要求他們趴在牆上接受盤查。當Muhannad Tutunji準備拿起手機紀錄拍攝時,卻遭以色列警方搶走,動作之間還打中Muhannad Tutunji的頸部。

BBC聲明指出,「記者必須要能夠自由的報導以色列和加薩的衝突。」目前以色列警方尚未給出回應。

▲路透社攝影記者伊薩姆阿布杜拉(Issam Abdallah)遭砲擊身亡。(圖/路透)



以色列13日向黎巴嫩南部發動空襲,結果擊中了路透社的採訪團隊,造成攝影記者伊薩姆阿布杜拉(Issam Abdallah)死亡,另外記者塔爾(Thaer Al-Sudani)和馬赫(Maher Nazeh)也身受重傷。轟炸也造成半島電視台2名記者受傷,有記者及攝影記者身上沾著鮮血,還有女記者倒地,驚叫自己腳沒知覺了,現場一片混亂。

???????????????? NOW: A Reuters camera appeared to be hit by a rocket in the vicinity of the Lebanon-Israel border.



A woman can be heard shouting, “I can’t feel my legs!” pic.twitter.com/AH73QaFpPd