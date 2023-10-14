才炸死路透社記者！BBC遭以色列警方持槍攔查　手機偷拍被扔掉

▲路透社採訪車在黎巴嫩南部邊境城鎮阿瑪阿沙布（Alma Al-Shaab）遭砲擊釀1死3傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與巴勒斯坦爆發衝突，國際媒體冒著生命危險深入前線採訪，才傳出路透社採訪團隊遭以色列空襲，造成1死4傷，接著又傳出BBC採訪團隊遭以色列警方攔查，一群記者不僅被拖出車外，被槍指著壓制在牆邊，記者試圖拍攝時，手機都被搶走扔掉，連頸部都被擊中。

BBC journalists held at gunpoint by Israeli police https://t.co/hXiae6CQ1y — BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2023

BBC阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車行使在以色列特拉維夫（Tel Aviv）的街道上，當時一行人正準備前往飯店，沒想到半路卻遇到以色列警方攔截。儘管車上貼有明顯的媒體標誌，記者們也都穿著採訪背心，仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

記者Muhannad Tutunji與Haitham Abudiab表示，他們下車後隨即出示BBC的記者證，但對方仍用槍指著採訪團隊，要求他們趴在牆上接受盤查。當Muhannad Tutunji準備拿起手機紀錄拍攝時，卻遭以色列警方搶走，動作之間還打中Muhannad Tutunji的頸部。

BBC聲明指出，「記者必須要能夠自由的報導以色列和加薩的衝突。」目前以色列警方尚未給出回應。

▲路透社攝影記者伊薩姆阿布杜拉（Issam Abdallah）遭砲擊身亡。（圖／路透）



以色列13日向黎巴嫩南部發動空襲，結果擊中了路透社的採訪團隊，造成攝影記者伊薩姆阿布杜拉（Issam Abdallah）死亡，另外記者塔爾（Thaer Al-Sudani）和馬赫（Maher Nazeh）也身受重傷。轟炸也造成半島電視台2名記者受傷，有記者及攝影記者身上沾著鮮血，還有女記者倒地，驚叫自己腳沒知覺了，現場一片混亂。