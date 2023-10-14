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比哈瑪斯更強！黎巴嫩真主黨10萬軍準備好了　萬枚火砲瞄準以色列

▲▼黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨成員揮舞巴勒斯坦旗幟聲援加薩。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）也對以色列北部發動擊，且外媒指出，背後靠山是伊朗的真主黨，其實力可能比哈瑪斯更加強大，號稱擁有10萬名戰士，還有大量精密火砲正瞄準整個以色列國境，其副主席更表示，只要時機成熟，就會加入哈瑪斯一起對抗以色列。

根據半島電視台、法新社報導，成立於1982年的黎巴嫩真主黨，是由伊朗支持的什葉派武裝政治團體，目的是對抗以色列對黎巴嫩南部的侵占。美國估計，伊朗每年會向真主黨撥款上億美元，真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在2021年稱，真主黨擁有10萬名戰士，且上萬枚精密火砲可以瞄準轟炸以色列所有地區。

真主黨副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）13日與伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir Abdollahian）會晤後更表示，真主黨將做好充分準備，一旦時機成熟，就會和巴勒斯坦盟友哈瑪斯一起對抗以色列。

哈瑪斯7日襲擊以色列後，真主黨8日朝以色列北部的3處哨所發射多枚迫擊砲，以色列也派出戰鬥直升機反擊，且為了防止局勢升溫擴大衝突，已下令北部邊境28城鎮居民撤離到避難所內。雙方來回攻擊持續至今，9日的空襲更造成真主黨3名成員喪命。

►以巴衝突還沒停　以色列竟突空襲「敘利亞2機場」！外媒曝背後原因
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