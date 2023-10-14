美國共和黨宣布　提名強硬派喬登為眾院議長候選人

以巴衝突觸動全球緊張局勢。在此之際，美國核動力航空母艦「雷根號」昨日（12）抵達南韓釜山作戰基地，作為美韓建交70周年的紀念性訪問，預計將停留至16號，此舉再度引發北韓（朝鮮）強烈不滿，認為美軍的挑釁行為恐將引發朝鮮半島（韓半島）核武戰爭。