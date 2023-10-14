以國版即刻救援！女兒遇「哈瑪斯屠村」中6槍　警爸直衝火線

記者黃翊婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日與以色列爆發衝突，卡法阿扎（Kfar Aza）受到哈瑪斯猛烈襲擊。22歲的內塔（Neta Portal）當時就在卡法阿扎，她目睹哈瑪斯成員持槍闖入家中，雙腿遭到槍擊，她向擔任警察、已經6年沒有見面的父親波特爾求助，父親開車三度前往救援，並與哈瑪斯成員爆發槍戰，最後不僅順利與女兒匯合，還救出另外3名孩子。

▲卡法阿扎遭屠村。（圖／達志影像／美聯社）

根據《BBC》報導，內塔因為雙親離異的關係，已經6年沒有跟父親波特爾（Shimon Portal）見面，當哈瑪斯襲擊卡法阿扎時，她立刻傳訊息向父親求救，卻在家中遇到持槍闖入的哈瑪斯成員，對方朝她開了6槍，5槍擊中左腿，1槍擊中右腿，痛得她險些陷入昏迷，「他們向人們、孩子開槍，有人大喊『求求你們不要』，我試圖讓自己保持清醒，因為我不想死。」

後來內塔與男友決定跳窗脫逃，結果一打開窗戶，就看到10到15名哈瑪斯成員正在裝有大機槍的車上，一邊抽菸一邊大笑，彷彿是來度假似的，原本兩人還有些害怕，沒想到其中1名成員突然朝房間扔來手榴彈，他們別無選擇只好跳窗，「他們看到我們就開始射擊，好像我們什麼都不是一樣。男友叫我趕快站起來、趕快跑，如果我不站起來，我們都會死掉」，好不容易和男友跑到安全地帶，兩人躲在一大堆垃圾之下，她趁著男友用襯衫幫忙止血時，再次傳訊息向父親求救。

'Dad. They shot me. Help': Surviving the Kfar Aza kibbutz massacre

Twenty-two-year-old Neta Portal had not spoken to her dad in six years, following her parents' divorce.

But when Hamas gunmen broke into her house in the Jewish community of Kfar Aza and shot her six times, she… pic.twitter.com/vQoOqFvNfs — MilitaryPOV (@MilitaryPOV) October 13, 2023

「我的心跳彷彿快停止了，我感到頭暈目眩，也很生氣。」波特爾說，收到女兒訊息時他人就在附近城鎮作戰，當下立刻趕往卡法阿扎，結果與哈瑪斯成員爆發激烈槍戰，他只好先行撤退，接著找準時機第二次嘗試進入卡法阿扎，突然他發現有3名孩子跑了過來，孩子們用希伯來語大喊大叫，於是趕緊打開車門，然後就有2名哈瑪斯成員衝出來，並朝他們開槍。

波特爾先將孩子們送到安全的地方，然後再度嘗試前往指定地點，最終成功找到女兒，並將她與同樣中彈受傷的男友一起送往醫院。波特爾在醫院病房裡看著險些失去的女兒，又氣又難過地說，「我美麗的女兒，我已經把她找回來了。她相信和平，卻不明白為什麼哈瑪斯要殺死孩子們。」

內塔也表示，希望軍隊駐紮在加薩地區，並除掉哈瑪斯，「我們需要一一摧毀他們，我們需要堅強」，以色列不想傷害平民，她也不想，「我希望他們（加薩平民）得到拯救，我認為他們不需要死，就像我一樣，他們和我一樣，但我們需要戰鬥。」