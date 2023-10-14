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以國版即刻救援！女兒遇「哈瑪斯屠村」中6槍　警爸直衝火線

記者黃翊婷／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日與以色列爆發衝突，卡法阿扎（Kfar Aza）受到哈瑪斯猛烈襲擊。22歲的內塔（Neta Portal）當時就在卡法阿扎，她目睹哈瑪斯成員持槍闖入家中，雙腿遭到槍擊，她向擔任警察、已經6年沒有見面的父親波特爾求助，父親開車三度前往救援，並與哈瑪斯成員爆發槍戰，最後不僅順利與女兒匯合，還救出另外3名孩子。

▲▼以南卡法阿扎被屠村，至少有200平民慘死 。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡法阿扎遭屠村。（圖／達志影像／美聯社）

根據《BBC》報導，內塔因為雙親離異的關係，已經6年沒有跟父親波特爾（Shimon Portal）見面，當哈瑪斯襲擊卡法阿扎時，她立刻傳訊息向父親求救，卻在家中遇到持槍闖入的哈瑪斯成員，對方朝她開了6槍，5槍擊中左腿，1槍擊中右腿，痛得她險些陷入昏迷，「他們向人們、孩子開槍，有人大喊『求求你們不要』，我試圖讓自己保持清醒，因為我不想死。」

後來內塔與男友決定跳窗脫逃，結果一打開窗戶，就看到10到15名哈瑪斯成員正在裝有大機槍的車上，一邊抽菸一邊大笑，彷彿是來度假似的，原本兩人還有些害怕，沒想到其中1名成員突然朝房間扔來手榴彈，他們別無選擇只好跳窗，「他們看到我們就開始射擊，好像我們什麼都不是一樣。男友叫我趕快站起來、趕快跑，如果我不站起來，我們都會死掉」，好不容易和男友跑到安全地帶，兩人躲在一大堆垃圾之下，她趁著男友用襯衫幫忙止血時，再次傳訊息向父親求救。

「我的心跳彷彿快停止了，我感到頭暈目眩，也很生氣。」波特爾說，收到女兒訊息時他人就在附近城鎮作戰，當下立刻趕往卡法阿扎，結果與哈瑪斯成員爆發激烈槍戰，他只好先行撤退，接著找準時機第二次嘗試進入卡法阿扎，突然他發現有3名孩子跑了過來，孩子們用希伯來語大喊大叫，於是趕緊打開車門，然後就有2名哈瑪斯成員衝出來，並朝他們開槍。

波特爾先將孩子們送到安全的地方，然後再度嘗試前往指定地點，最終成功找到女兒，並將她與同樣中彈受傷的男友一起送往醫院。波特爾在醫院病房裡看著險些失去的女兒，又氣又難過地說，「我美麗的女兒，我已經把她找回來了。她相信和平，卻不明白為什麼哈瑪斯要殺死孩子們。」

內塔也表示，希望軍隊駐紮在加薩地區，並除掉哈瑪斯，「我們需要一一摧毀他們，我們需要堅強」，以色列不想傷害平民，她也不想，「我希望他們（加薩平民）得到拯救，我認為他們不需要死，就像我一樣，他們和我一樣，但我們需要戰鬥。」

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