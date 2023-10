以國版即刻救援！女兒遇「哈瑪斯屠村」中6槍　警爸直衝火線

記者黃翊婷/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日與以色列爆發衝突,卡法阿扎(Kfar Aza)受到哈瑪斯猛烈襲擊。22歲的內塔(Neta Portal)當時就在卡法阿扎,她目睹哈瑪斯成員持槍闖入家中,雙腿遭到槍擊,她向擔任警察、已經6年沒有見面的父親波特爾求助,父親開車三度前往救援,並與哈瑪斯成員爆發槍戰,最後不僅順利與女兒匯合,還救出另外3名孩子。

▲卡法阿扎遭屠村。(圖/達志影像/美聯社)

根據《BBC》報導,內塔因為雙親離異的關係,已經6年沒有跟父親波特爾(Shimon Portal)見面,當哈瑪斯襲擊卡法阿扎時,她立刻傳訊息向父親求救,卻在家中遇到持槍闖入的哈瑪斯成員,對方朝她開了6槍,5槍擊中左腿,1槍擊中右腿,痛得她險些陷入昏迷,「他們向人們、孩子開槍,有人大喊『求求你們不要』,我試圖讓自己保持清醒,因為我不想死。」

後來內塔與男友決定跳窗脫逃,結果一打開窗戶,就看到10到15名哈瑪斯成員正在裝有大機槍的車上,一邊抽菸一邊大笑,彷彿是來度假似的,原本兩人還有些害怕,沒想到其中1名成員突然朝房間扔來手榴彈,他們別無選擇只好跳窗,「他們看到我們就開始射擊,好像我們什麼都不是一樣。男友叫我趕快站起來、趕快跑,如果我不站起來,我們都會死掉」,好不容易和男友跑到安全地帶,兩人躲在一大堆垃圾之下,她趁著男友用襯衫幫忙止血時,再次傳訊息向父親求救。

