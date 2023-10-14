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哈瑪斯支持者「刀砍校園」1死3傷！　法國發布緊急襲擊警戒

▲▼法國阿拉斯市一所高中今天發生砍殺攻擊，造成一位教師喪生。。（圖／路透社）

▲法國阿拉斯市一所高中今天發生砍殺攻擊，造成一位教師喪生。（圖／路透社，下同）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電

法國阿拉斯市一所高中今天發生砍殺攻擊，造成一位教師喪生。政府今晚表示攻擊事件「毫無疑問」與以巴衝突有關，總理柏納更發布緊急襲擊警戒，祭出最高警戒避免事態延燒。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突之際，法國北部城市阿拉斯（Arras） 一所高中今天上午發生俄羅斯籍車臣裔激進分子闖入校園持刀砍殺釀1死3傷的慘案，凶手作案前高喊「真主至大」。

事態緊急，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚召開安全會議。會後總理柏納（Elisabeth Borne）宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也是反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級，表示「面對恐怖行動迫在眉睫的威脅或者遭遇襲擊後，進入最高的警戒與保護」。

▲▼法國阿拉斯市一所高中今天發生砍殺攻擊，造成一位教師喪生。。（圖／路透社）

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今晚也在電視訪問中指出，阿拉斯高中攻擊事件「毫無疑問」與中東以色列、哈瑪斯間緊張關係有關聯。

達馬南說：「根據情報，很不幸的，中東局勢與付諸行動的攻擊間無庸置疑有所關聯」，其中一個原因是由於「可恥的」號召。

哈瑪斯領袖將13日定為「全球憤怒日」（day of rage），呼籲全球支持者發動襲擊，反擊以色列在加薩的軍事行動。今天以色列駐北京外交人員家屬遇刺很可能也是號召之下的行動。

達馬南表示，「緊急襲擊」警戒發布後，警察維安的部署與力度將會加大。

世界報（Le Monde）指出，早在哈瑪斯7日突襲以色列後，法國情報單位便拉警報，內政部也多次召開內部安全會議，避免「二度感染」（surinfection），也就是國際戰事使本就緊繃的社會再度「發炎」。

情報單位當時指出，「有（激進主義）付諸行動的氛圍」，恐怕會有孤狼行動，難以事先偵查預防，如今擔憂不幸成真。

以巴衝突爆發後，法國派出警力監視全國600間猶太教堂、協會與文化會所等。今天校園攻擊後，達馬南隨即宣布大力調高全國校園的警戒程度。

國內安全研究中心主席蒙布里耶（Thibault de Montbrial）今天接受歐洲1台（Europe 1）訪問時指出：「哈瑪斯負責人發出號召後，恐怖行動的風險就升高了好幾級。」

熟知伊斯蘭文化與法國的阿爾及利亞著名作家桑薩（Boualem Sansal）今天在接受費加洛報（Le Figaro）專訪時表示，近年以色列與阿拉伯國家的關係似乎進入正常化，弱化了西方國家與人民的警惕，同時削減了傳統伊斯蘭重要人物和組織的威望與影響力，卻也使部分勢力更加激進。

桑薩認為，「哈瑪斯突襲是一連串攻擊的開始，將打向以色列與承認以色列、與以國簽訂或考慮與其簽訂亞伯拉罕協議的阿拉伯國家。這波攻勢也將強烈襲擊西方國家，尤其是法國，把法國永遠趕出北非、沙赫爾地區（Sahel），甚至整個非洲」。

由於殉道者在伊斯蘭教義中被視為英雄，他擔心，這些屠殺行動可能會「為法國年輕伊斯蘭主義者帶來令人毛骨悚然的幻想」。

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