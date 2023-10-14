爆乳網美衝浪比基尼失守　好心男水中高舉「藍色小褲褲」

記者黃翊婷／綜合報導

國外一名熱愛衝浪的網紅Surfergirl.11日前在TikTok分享一段超糗影片，某次衝浪時比基尼泳褲不慎被浪沖走，嚇得她趕緊離開水域，沒想到接著就有好心人幫忙將泳褲找回來。

▲衝浪者幫Surfergirl.11找回泳褲。（圖／翻攝自TikTok／surfergirl.11）

Surfergirl.11自稱從事模特工作，已是人妻、媽媽，不過，熱愛衝浪的她經常在TikTok、IG分享美照或影片，大秀火辣好身材，日前她自曝一段超糗經歷，某次衝浪時比基尼泳褲被浪沖走，嚇得趕緊離開水域，並用大浴巾圍住下半身，原本以為泳褲可能找不回來，沒想到竟有一名衝浪愛好者幫忙找了回來，讓她忍不住笑出來並伸手向對方要回泳褲。

粉絲們看完影片紛紛留言開玩笑，「如果是我才不會還給妳」、「我們來做個交易吧」。不過，也有粉絲貼心提醒，比基尼泳褲之所以容易被浪沖走，可能是尺寸不合，才會造成這種狀況，「妳需要確保泳裝合身」。

▼surfergirl.11身材十分火辣。（圖／翻攝自IG／surfergirl.11）