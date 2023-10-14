快訊／以色列空襲黎巴嫩！記者攝影全遭炸　1死4傷

▲黎巴嫩邊境，國外記者團遭以色列空襲炸1死4傷。（圖／翻攝自X／@Syribelle）

記者董美琪／綜合報導

以色列周五對黎巴嫩邊境附近空襲，造成路透社一名攝影記者遇難，路透社聲明寫道，「得知攝影記者伊薩姆阿布杜拉（Issam Abdallah）被殺害，我們深感悲痛」，另外至少還有4名記者受傷。

???????????????? NOW: A Reuters camera appeared to be hit by a rocket in the vicinity of the Lebanon-Israel border.



A woman can be heard shouting, “I can’t feel my legs!” pic.twitter.com/AH73QaFpPd — Censored Men (@CensoredMen) October 13, 2023

▲路透社畫面突然遭炸，現場一片驚叫，一名女子倒地尖叫「我腳沒知覺，我腳沒知覺」（影片聲音會有巨大爆炸聲）。



路透社表示，伊薩姆在黎巴嫩南部工作團隊一員，負責提供即時影像訊號，「我們正尋求更多相關訊息，並跟當地相關單位合作，同時將給予伊薩姆家人支持。」

聲明同時指出，路透社記者塔爾（Thaer Al-Sudani）和馬赫（Maher Nazeh）也受傷，正在尋求醫療照護。不少網友紛紛湧入伊薩姆instagram留言哀悼。

另外這起轟炸也造成卡達半島電視台新聞2名記者受傷，有記者及攝影記者身上沾著鮮血，還有女記者倒地，驚叫自己腳沒知覺了，現場一片混亂。

▼路透社攝影記者伊薩姆阿布杜拉（Issam Abdallah）2小時前才發限時動態，顯示黎巴嫩現場狀況。（圖／翻攝自instagram／issamabdallah）

