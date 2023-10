快訊／以色列空襲黎巴嫩！記者攝影全遭炸　1死4傷

▲黎巴嫩邊境,國外記者團遭以色列空襲炸1死4傷。(圖/翻攝自X/@Syribelle)

記者董美琪/綜合報導

以色列周五對黎巴嫩邊境附近空襲,造成路透社一名攝影記者遇難,路透社聲明寫道,「得知攝影記者伊薩姆阿布杜拉(Issam Abdallah)被殺害,我們深感悲痛」,另外至少還有4名記者受傷。

???????????????? NOW: A Reuters camera appeared to be hit by a rocket in the vicinity of the Lebanon-Israel border.



A woman can be heard shouting, “I can’t feel my legs!” pic.twitter.com/AH73QaFpPd