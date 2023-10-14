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國際火線／地獄無門：猶太人在歐洲經歷的悲慘世界！

▲▼以色列人在日本街頭示威遊行。（圖／路透）

▲ 以色列人在日本街頭示威遊行。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

當代世界以色列人跟巴勒斯坦人苦大仇深，追本溯源，當初歐洲諸國要負大部分責任（1948年以色列獨立建國後，美國要負最大責任）。最倒楣的是一直住在巴勒斯坦的阿拉伯人。從波斯薩珊王朝於公元613年佔領巴勒斯坦起、土耳其鄂圖曼帝國統治時期、到英國託管，一千多年來大多數時候，這裡大致還是稱得上是「歲月靜好，現世安穩」。沒想到二戰後橫空出世，湧進來數百萬名高喊「還我河山」的猶太人，佔奪他們的土地、驅逐他們離鄉背井、不合作的還會挨子彈！如果你問以色列人為啥如此，他們可能會這樣告訴你：Beat It！

Beat It 這個跟麥可傑克森一首經典歌曲同名的用語，從字義、表面意思到字音翻譯，可作出三種不同解釋：一是，走開（或是：給我滾）！二是，給我打！三是，我是「被逼的」！我這裡要說的，正是第三種解釋。

▲▼美國國務卿布林肯赴以色列執行中東任務，會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

美國國務卿布林肯(左)自爆是猶太人後裔。圖為他走訪以色列，會見以國總理納坦雅胡。（圖／路透）

當初猶太人被迫離開巴勒斯坦，流散各地時，是沒有「復國」這個念頭的。他們只想帶著「隨身攜帶的祖國」（猶太法典），在他鄉異國安身立命，低調的過著安生的日子。無奈事與願違。在阿拉伯世界，他們獲得的待遇還算不錯，但是在歐洲，卻是一個充滿敵意的地獄：歧視、迫害、屠殺從沒斷過。

很多人都知道，挺基督教的羅馬帝國皇帝君士坦丁一世在公元313年頒布了劃時代的《米蘭敕令》，宣布帝國境內有信仰基督教的自由，等同承認基督教的合法地位。公元380年，羅馬帝國皇帝狄奧多西一世頒布《薩洛尼卡敕令》，宣布基督教為國教。從此，歐洲逐轉變成為一個基督教的世界。

▲▼ 以色列,猶太人 。（圖／路透）

信仰虔誠，在哭牆前讀經的猶太教徒。(圖／路透)

儘管基督教部分跟猶太教系出同源（兩者共享《聖經舊約》的內容），但在「神」的認定上，兩者出現嚴重分歧。猶太教只認耶和華為「唯一的真神」，不承認耶穌是救世主以及「三位一體」（聖父、聖子、聖靈）之說。更嚴重的是，在《聖經新約》的福音書裡，猶太人被描寫成是「參予殺害」耶穌的兇手（至少是幫兇）。兩大教派分歧如此之深，雙方教徒又如何能相親相愛的過日子？ 與此同時，為了內部團結，猶太人是一個相當封閉的群體，他們多數人住在猶太社區（Ghetto），餘暇時於教長引領下，在「猶太會堂」（Synagogue）裡祈禱、讀經。在這種情況下，猶太人很難、也不大願意融入進當地社會。

由於寄人籬下，又遭當地人敵視，歐洲的猶太人免不了吃盡苦頭。從中世紀時代起，歐洲多國都不准猶太人擔任公職、禁止他們購買土地，同時禁止他們蓄養農奴，讓他們很難務農，許多行業的「公會」（Guild）也不准他們加入。在諸多限制和阻撓下，大大限縮了猶太人的營生。因此多數人猶太人都住在城市，部分靠擔任醫師或一門家傳手藝維生。例如主張自然神論的荷蘭大哲學家斯賓諾莎（Baruch Spinoza），即以打磨鏡片維持生活。但是更多的猶太人則是靠經營當舖和放高利貸過活（早期基督徒不屑從事這類行業），此一現象反而奠定了日後猶太人稱霸金融界的基礎 。

▲▼二戰期間，納粹德國在波蘭建造了六個大型集中營，其中以奧斯威辛集中營 (Auschwitz Concentration Camp)規模最大，共有110多萬名猶太人在此喪生。集中營內迄今保存當年猶太人的遺物，也可以看到毒氣室與焚燒屍體的火化爐等等。（圖／記者譚志東攝）

二戰期間，納粹德國在波蘭建造了6個大型集中營，圖為當中最惡名昭彰的奧許維茲集中營，有多達110多萬名猶太人在此送命。（圖／記者譚志東攝）

然而，由於人類社會三不五時就會發生經濟動盪，仇富往往也隨之躍升為「普世價值」。如果這些富者是猶太人，那就更不可原諒了！ 從「十字軍東征」時期起，歐洲就爆發過多起慘烈的「反猶運動」（當中包括大模屠殺猶太人）。當然，最顛「瘋」的一次，發生在20世紀希特勒領導下的納粹德國：二戰時他們在歐洲殺害的猶太人多達600萬，當中約270萬人被送進毒氣室！

這項震驚世界的「猶太人清除計畫」，讓許多猶太人感到命懸一線，產生非常強烈的不安全感，二戰後重新激發了「猶太復國主義」運動。接下來大家都知道，猶太人在聯合國支持下如願重返巴勒斯坦。主客易位，這一回輪到巴勒斯坦人成為受害者。猶太人（儘管並非完全出於本願）變身為加害者。

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