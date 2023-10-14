▲印度又爆恐怖性侵！2女孩遭集體凌辱，還被砸石挖眼慘死。（示意圖）



圖文／鏡週刊

印度本週又爆出恐怖性侵事件，而且連續發生兩起。一名8歲女童慘遭3名男子集體性侵，最後還被活活用石頭砸死；另外還有一名13歲少女遭集體性侵後，全身被施以酷刑凌辱，更被挖眼虐死。

據英國《每日星報》報導，第一起是一名8歲女童，事發在拉傑果德（Rajkot）地區。相信這名女童原本在住家附近玩耍，而後被一名男子誘拐至遠處的樹叢，隨後又有另外兩名男子加入，最後這3人對女童集體性侵。

不僅如此，女童還被嫌犯用石頭活活砸死，就在本月8日，女童的遺體被發現陳屍在鐵道後方。警方指出，這3名嫌犯和女童的父親於同一間工廠工作，因此嫌犯們害怕女童會把事件告訴父親，因此將她滅口。警方還表示，其中有2名嫌犯相信已經逃離這座城市，目前正全力追緝中。

另一起事件則是發生在伯特利（Baertilly）地區，死者是一名13歲少女。報導指出，這名少女性侵後，還被挖眼，最後不幸慘死。警方也表示，驗屍報告顯示，少女的私處有明顯瘀青受傷，身上至少有7道嚴重傷痕，初步判斷她生前遭到性侵與嚴重虐待，身體受到極大的痛苦。目前當地警方相當重視這起案件，並全力追查凶手中。

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