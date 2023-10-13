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作案前喊「真主至大！」車臣激進分子持刀闖入法國高中　釀1死2傷

▲▼法國北部阿拉斯一所學校教師遭持刀攻擊身亡。（圖／路透）

▲法國北部阿拉斯一所學校教師遭持刀攻擊身亡 。（圖／路透）

中央社

法國北部城市一所高中今天上午發生車臣激進分子闖入校園持刀砍殺的事件，造成至少1死2傷。凶手作案前高喊「真主至大」，警方朝恐怖攻擊方向偵辦。

法國北部城市阿拉斯（Arras）一所高中今天上午11時左右發生車臣籍男子持刀攻擊，造成1位教師喪命、2人重傷，其中一人生命垂危，3人都不是學生。據報導，凶手在做案前曾高喊「真主至大」（Allah Akbar）。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）第一時間在社群平台X上表示，凶手與其胞弟已遭警方逮捕，兩人都來自車臣。

目前所知，20歲的凶手為車臣激進派分子，並在情報單位重點名單上，而且是該校校友。

▲▼法國北部阿拉斯一所學校教師遭持刀攻擊身亡。（圖／路透）

案發後該城市所有學校都下令封閉，突襲警隊保持最高警戒。法媒報導，總統馬克宏（Emmanuel Macron）、教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）與達馬南皆將火速前往現場。

相關影片很快就在社群媒體上流傳。影片由該學校學生從窗戶內拍攝，可看見身穿灰衣的凶手持刀，毫不猶豫地向校內庭院的人發動攻擊。

受害者企圖用椅子阻擋、拉開與行凶者距離。其中一名受害者倒地不起。就目前消息，喪命受害者應為男性法文教師。

調查工作目前交由全國反恐小組（PNAT）負責，朝「與恐怖行動相關的謀殺」等方向偵辦。

一名曾與凶手面對面的哲學老師告訴媒體，攻擊者左右手各拿一把刀，凶手當時對他說話，問他是否為歷史老師，並指出受害者喉嚨遭到攻擊。

▲▼法國北部阿拉斯一所學校教師遭持刀攻擊身亡。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏到場了解。（圖／路透）

一名在教室的學生向費加洛報（Le Figaro）表示，「11點時，我們聽到警告有人入侵的鈴聲大作，原以為是演習。我們快步進入教室，很快影片就傳開，我們開始驚慌」。

該名學生說：「我們關上所有窗戶，老師要求盡量不要發出聲音。他嘗試安撫我們，說我們很安全、沒有危險。我們盡量不恐慌、保持冷靜。」

▲▼法國北部阿拉斯一所學校教師遭持刀攻擊身亡。（圖／路透）

據信，情報單位幾週前也曾對北加高索地區年輕人激進化的情況表達擔憂。法國內政部與情報局近來多次發出警告，指出伊斯蘭恐怖主義組織活躍，並可能有所行動。

再過幾天便是法國中學教師帕蒂（Samuel Paty）遭恐怖分子攻擊斬首的3週年。2020年10月16日，47歲的老師帕蒂在一所國中遭到18歲的車臣青年攻擊，這名極端分子指控他在課堂上展示伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫。

在以巴衝突與帕蒂事件3週年前夕，這起攻擊更引起社會譁然，法國不分朝野皆嚴厲指責。

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