▲巴勒斯坦人逃離家園,前往加薩走廊南部。(圖/路透,下同)



中央社

法新社駐加薩走廊記者指出,以色列軍方今天派出無人機空投傳單,警告加薩居民「即刻」往南部逃離。

法新社報導,傳單寫道:「即刻撤出你的家園,前往瓦第加薩(Wadi Gaza)以南。」

傳單上所附地圖有箭頭,跨過劃在加薩走廊(Gaza Strip)中部的一條線並指向南方。

近日已有大約42萬3000名加薩人流離失所,其中6成在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)避難。

傳單還警告當地居民,在以色列軍方另行通知前「不要回家」。