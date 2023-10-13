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今天「13號星期五」！　詭異歷史巧合...有重大災難

神秘事件多！13號星期五詭異歷史巧合　是真是假信不信由你

▲「黑色星期五」（13號星期五）被西方視為相當不吉利的日子。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

好巧不巧今天正是俗稱的「13日黑色星期五」，說到這裡不少人可能會聯想到恐怖電影《13號星期五》(Friday the 13th)，在西方，數字13一直以來就代表著不吉利，而星期五也是一樣，若兩者碰在一起就更加讓人驚恐，除此之外，歷史上也有不少黑色星期五發生重大災難。

根據《每日星報》報導，關於13號星期五有許多說法，其中最著名的就是來自《聖經》中的最後晚餐，相傳當天耶穌被門徒猶大出賣，而猶大恰巧也是最後的晚餐中第13位客人，另外，美國80年代末電視劇《13號星期五》，以及同個年代就有的電影《13號星期五》更是不斷被翻拍，由此可見，這個迷信對西方人來說有多深，而歷史上許多個黑色星期五還真發生不少大事，以下就是發生在13日黑色星期五的歷史事件：

洲維多利亞黑色星期五發生了森林大火

1939年1月13日黑色星期五，澳洲一場森林大火造成71人死亡，57.5萬公頃的土地被燒成焦黑，成為當地史上第三起最致命的事件，這場大火燒了兩天，大火產生的灰燼非常濃烈，甚至飄到了紐西蘭。

白金漢宮在二戰期間遭到轟炸

1940年9月13日，二戰期間德國轟炸白金漢宮，在爆炸發生時，雖然對英國帶來創傷，但已逝世的伊麗莎白女王當時僅表示，「很高興我們遭到轟炸。現在我可以親自看到東區景觀」。

瑞典航班DC-3消失

1952年6月13日瑞典航班在波羅的海上空飛行時失蹤，40年來，瑞典政府堅稱，這架飛機是進行例行訓練，不過據《國家地理雜誌》報導，90年代，機組人員實際上對前蘇聯監控，儘管瑞典在冷戰期間維持中立，而前蘇聯一名飛行員告訴瑞典外交官，是自己將飛機擊落。

波拉氣旋襲擊了孟加拉

1970年11月13日的熱帶氣旋波拉（Bhola Cyclone）肆虐孟加拉灣，這場致命的風暴，死亡人數估計在15萬至55萬人之間。波拉氣旋甚至被認為是促成孟加拉獨立的原因之一，當時，孟加拉還被稱為東巴基斯坦，由於不滿巴基斯坦對救援工作的不善處置，導致孟加拉人努力爭取獨立。

烏拉圭空軍571號班機空難

1972年10月13日，烏拉圭空軍571號飛往安地斯山脈時墜入智利，在墜機事件發生後的幾天內，躲在飛機機身內的倖存者淪落到吃掉死去乘客的屍體。這次救援工作在事故發生後10天就被中止了，但72天後兩名男子才被智利空軍救援隊救出並告知，還有其他16人受困，此事件後來被改編為電影「我們要活著回去」（Alive）。

圖帕克被謀殺

圖帕克（Tupac）是一位非裔美國西岸嘻哈音樂人、詩人和演員，他的謀殺案是近代史上最著名的懸案之一。1996年9月7日，圖帕克在拉斯維加斯被人連開4槍，6天後因呼吸道及心臟衰竭，不治身亡，得年25歲。

歌詩達協和號在義大利海岸沉船

歌詩達協和號觸礁事故（Costa Concordia disaster）發生於2012年1月13日，

歌詩達協和號為知名沈船鐵達尼號的2倍，因為觸礁沉沒，當時4232名乘客中，有32人死亡，來自台灣的11人觀光團和2名自由行乘客則平安返台，船長則被判過失殺人罪。

儘管許多科學家都將「13日星期五」的禁忌斥為無稽之談，但仍有許多西方人抱著「寧可信其有，不可信其無」的心態，害怕13日星期五的到來。

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