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罹患恐女症！男把自己關55年不敢出門　生活所需全靠村裡救濟

他有恐女症將自己關在柵欄裡55年　不敢出門生活所需全靠村里婦女救濟

▲國外一名恐女症患者，持續55年將自己關在高450公分的柵欄裡。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

這世界上真的有「恐女症」！國外一名71歲的男子卡利奇恩扎姆維塔（Callitxe Nzamwita），只要想到女性就會恐慌發作，自16歲起就把自己關在約450公分高的柵欄裡。不過因為不敢出門，卡利奇的生活需要靠著村裡婦女救濟，她們會把物品丟到卡利奇的院子裡，而卡利奇會等這些女性離開後，才從房子內走出來，將物資搬回家中。

國外71歲的老翁卡利奇恩扎姆維塔（Callitxe Nzamwita）自16歲開始，對女性產生非理性恐懼。只要想到女性，他就會恐慌發作、胸悶、大量出汗、心跳加快和呼吸困難，接觸到女性也會讓他頭暈和胃部不適。如果卡利奇在路上碰見一名女性，他會立即回到家，將自己關在屋內並鎖上門。

為了讓自己與女性保持距離，卡利奇在家外面立起高約450公分的柵欄，長期把自己關在屋子裡。卡利奇坦言他真的很害怕女性到他家，因此選擇把自己與外界隔離。

因為足不出戶，這55年來卡利奇的日常所需都靠著村裡婦女們的幫助，這些婦女擔心她們如果不出手幫忙，卡利奇很可能餓死在家中。其中一名婦女表示「奇怪的是，儘管他害怕女性，但我們卻幫助他獲得食物和生活用品。當試圖幫助他時，他不希望我們靠近或與他說話」，「我們把東西扔進他的院子，然後他過來撿，他不讓我們靠近他，但他仍然從遠處接受我們提供的東西。」

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