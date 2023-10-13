以色列總理納坦雅胡民調狂跌！　56%選民要他下台負責

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）民調狂跌。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突越演越烈。以色列希伯來語媒體Maariv公布的最新民調數據顯示，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）比起獲得將近半數支持的主要對手，他的支持率僅29%。另一家民調更顯示，有56%的以色列人希望納坦雅胡在衝突結束後辭職。

以色列11日宣布成立的緊急聯合政府與戰時內閣，以色列時報引述Maariv在11至12日針對600人進行民調的結果，多數選民希望由中間派的前國防部長甘茨（Benny Gantz）領導的反對黨民族團結黨（National Unity Party）掌握內閣，比例達到41席，比起民族團結黨的目前12席大為增加。

▲民族團結黨領袖甘茨曾任國防部長，也曾與納坦雅胡競選總理。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，納坦雅胡所屬的以色列聯合黨（Likud）在民調結果中，從目前的32席大減至19席。強硬派的猶太力量黨（Otzma Yehudit）與錫安主義黨（Religious Zionism）則從合計14席下降至分別獲得5席與4席。報導稱，民調顯示哈瑪斯襲擊打破了人們對以色列領導層的信心，以及他們宣稱自己是唯一能確保國家安全的說法。

民調還將甘茨與納坦雅胡放在一組作對比，有48%受訪者希望由甘茨來領導國家，僅29%的人支持納坦雅胡。此外，以色列國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）的支持度高達57%、國防部長格朗特（Yoav Gallant）也有54%，納坦雅胡支持率與他們相比則為42%。即使是在聯合黨選民中，納坦雅胡也只獲得67%的支持。

▲以色列防長格朗特（左）與總理納坦雅胡（右）都被多數選民認為應該下台。（圖／達志影像／美聯社）

耶路撒冷郵報12日則引述Dialog Center民調結果稱，有56%以色列人認為納坦雅胡應該在衝突結束後辭職，此外有52%的受訪者認為格朗特之後也應該下台。針對哈瑪斯向以色列南方發起的襲擊，幾乎全數受訪者（94%）都認為以色列政府應該為缺乏安全準備負責，超過75%的人認為政府該負起最大的責任。