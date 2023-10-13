以色列將攻加薩下周是關鍵　專家警告最糟局面：阿拉伯鄰國捲入

▲專家指出，以巴衝突將持續惡化，最糟的結果是阿拉伯鄰國也加入戰場。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰進入第6天，兩國合計上千人喪生，戰事卻未見平息，國際社會憂心衝突何時停歇、兩個不共戴天的民族是否能實現和平。對此，中東專家持悲觀想法，預計衝突將持續惡化，最糟的結果是阿拉伯鄰國也被捲入戰場。

據美國CNBC報導，隨著戰況不斷升級，截至12日死亡人數已超過2600人，傷患則約9500人。在此之際，以色列正在加薩邊境集結，準備對人口稠密的加薩市展開地面作戰，這使專家們對以巴衝突後續發展抱持悲觀想法。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非項目副研究員麥寇柏格（Yossi Mekelberg）表示，「很遺憾的是，在我看來情況將會變得更糟。我們不確定，但極有可能發生地面戰，這是當前的現狀。以色列花了一些時間集結和動員預備役，現在他們已經準備好防守黎巴嫩邊界，並進攻加薩。」

專家們一致認為，以巴衝突是否進一步升級、引發更廣泛的戰場，下周將會是關鍵，並警告如果以色列復仇過頭，致使阿拉伯國家捲入戰場，後果將不堪設想。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）中東安全倡議（Scowcroft Middle East security Initiative）領導人帕尼科夫（Jonathan Panikoff）指出，未來幾天和幾周不僅會決定以色列的未來，還會決定以色列在該地區的地位，「未來數日，以色列將一如往常獲得國際社會支持，發動復仇攻勢。不過，戰爭持續的時間越長，死傷人數越多，國際社會就會開始呼籲各方緩解緊張局勢。」