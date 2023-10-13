京都知名洋食屋遭爆「種族歧視」　大聲喝斥怒瞪外國客人引負評

▲有網友想去日本京都某洋食屋用餐，卻因不會日文遭老闆不友善的對待。（圖／擷取自Google maps）



圖文／CTWANT

台灣民眾喜歡去日本旅遊，不過近日就有網友在日本京都遭到當地某洋食屋不友善的對待，只因他們不是日本人。從餐廳Google評論來看，業者歧視外國人的行為已不是頭一遭，就連日本當地顧客也受了這老闆不少氣，網友也在文中呼籲大家「建議可以往下走180公尺，那邊有另1間洋食屋很好吃，老闆態度也很好。」

因為文化相近，國人一直都相當喜歡到日本旅遊，即使不太會日文，也能靠著簡單英文與肢體語言，獲得愉快的旅遊經驗。不過11日時有我國網友在《PTT》論壇控訴日本京都市中京區某洋食屋老闆歧視外國人的行為，網友在文中指出，當時他用英文問說「2個人有位置嗎？」，結果老闆瞪大眼睛看向原PO並且很大聲的回答了一聲「No」，原PO又用英文問是否可以現場候位，結果換來更大聲的「No」加上怒瞪。

原PO只好默默地離開該餐廳，後來原PO也在該餐廳的Google評論看到有人也遇到類似情況，該評論指控了餐廳業者對待外國人的惡劣態度與種族主義。評論指出，當老闆意識到他們不是日本人時，用一半英語一半日語表示「我們餐廳只接待日本人，這裡不歡迎你，我們不會給你任何食物。」

原PO這才了解到他不是唯一受氣的外國遊客，不過評論區也有許多日本當地顧客遭老闆不友善對待的經驗。原PO也在文中建議大家，不妨往下走180公尺，有另1間洋食屋味道不錯，老闆也很友善。

對此，網友們紛紛在貼文下留言譏諷店家「洋食屋不接待洋人，日本人自己不覺得矛盾嗎？」、「給日本人吃的洋食」、「店名還假掰的取法文，結果說不接待外國人？」

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