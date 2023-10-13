父將女嬰放床墊上「去看YouTube影片」　想到時孩子已沒呼吸

▲多根將女嬰放床墊後，竟去客廳看YouTube影片，當他再進去房間查看3個月大的女兒時，她已沒有呼吸。（圖／翻攝YouTube WKMG News 6 ClickOrlando）



圖文／CTWANT

美國佛羅里達州有名3個月大的女嬰從床墊滾下後不幸死亡，經警方調查，發現女嬰的父親在意外發生時，竟在客廳看YouTube影片，日前他則被依過失致死罪移送法辦。

據《鏡報》報導，當時多根（Kevin Dorgan）的2歲孩子正在另個房間吵著要看美國兒童電視節目《芝麻街》，所以他先是把3個月大的小女兒放在床墊上，再去幫2歲的孩子放影片，隨後他則去客廳看YouTube影片。

豈料，當他再進去房間查看3個月大的女兒時，她已倒在床和牆之間的地板上，且已經沒有呼吸，他當下嚇壞了，並立即撥打911，而當警方抵達時，他也立即承認自己確實搞砸了。

據悉，多根原是聲稱自己在事發前，曾去查看3個月大的女兒，但經警方調查，發現多根在撥打911前，還有多次瀏覽器的搜尋紀錄，多根才承認，他讓孩子入睡後，自己則在看不到2個孩子的客廳看YouTube影片，且只有在小孩開始大聲哭鬧時，他才會前去查看。

此外，床墊旁明明有張嬰兒床，但多根卻選擇將女嬰放在危險的床墊上。事後，多根的妻子認為這是場意外，並不涉及謀殺，多根則多次承認自己搞砸了，日前他被依過失致死罪移送法辦。

延伸閱讀

▸ 被說「長得像茶碗蒸」到底什麼意思？ 鄉民笑噴根本業配…店家是這間

▸ 保全遭4歲小妹靈魂拷問「為什麼晚上爸爸都要欺負媽媽」 他無奈直呼：別讓我失業

▸ 朱國榮棄5億「落跑找嫩妹女友」！司法院認了：全台5.8萬通緝犯失蹤