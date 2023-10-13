輝達員工女兒「遭哈瑪斯槍殺」！　黃仁勳發哀悼信：有員工遭綁架

▲輝達旗下Mellanox創辦人的女兒（左圖左）與其男友（左圖右）在音樂節遇害，執行長黃仁勳（右）也發內部信慰問員工。（翻攝自Eyal Waldman臉書、本刊資料照）



圖文／鏡週刊

以巴開戰造成兩國上千人喪生，其中哈瑪斯7日闖入以色列當地一場音樂節血洗更造成至少260死的悲劇，以色列方面也徵召30萬預備軍上戰場，沒想到今（13日）傳出，輝達（Nvidia）旗下的高速伺服器製造商Mellanox創辦人的女兒以及其交往6年的男友，也在音樂節中遇害。而黃仁勳也透過電子郵件發信給內部員工，除了證實旗下員工的女兒不幸逝世，也透露Mellanox已有近400名員工被徵召入預備役，還有一名員工被綁架。

以巴戰爭帶來大量傷亡，也帶出猶太人與穆斯林長久以來難解的宗教問題，根據《以色列時報》報導，科技大老艾亞爾·華德曼（Eyal Waldman）的24歲女兒丹妮爾（Danielle Waldman）也在這場衝突中喪生。丹妮爾以及交往了6年的男友諾姆·謝伊（Noam Shay）日前一同參加了「超新星音樂節（Supernova music festival）」，沒想到遇上哈瑪斯突襲，兩人與他們養的狗均遇害。

艾亞爾受訪時指出，他曾經希望女兒和男友可能是被綁架成為人質，期望有朝一日能再次見到兩人，然而他們透過手機和蘋果手錶的追蹤功能，找到了女兒被殺的地點。艾亞爾沉痛表示，看起來女兒的車像是被哈瑪斯包圍後，被3到5個人從兩面殺害，至少有3把槍朝著女兒的車輛射擊。

▲Mellanox創辦人艾亞爾（圖）的女兒不幸在以巴衝突中喪生。（翻攝自Eyal Waldman臉書）



艾亞爾透露，上次見到女兒時，女兒還稱很快會與男友結婚，幾週前兩人更一同搬進了一間新公寓，沒想到如今遭遇不測。艾亞爾泣訴「我們會把他們葬在一起」，也稱女兒沒有做錯任何事，也沒對任何人做壞事。

艾亞爾是高速伺服器製造商Mellanox的創辦人，他在1999年創立了Mellanox，並且2020年Mellanox被輝達以70億美元（約新台幣2,255億元）的價格收購。

而根據《Geektime》報導，黃仁勳週四（12日）也向輝達員工發布了慰問電子郵件，黃仁勳提到，Mellanox創辦人艾亞爾失去了他的女兒與女兒的伴侶，也有員工Jad Amer和Nabi Amer失去了他們的兄弟——在以色列國防軍服役的中校Guad Akram Amer。此外，VLSI團隊的一名員工Avinathan Or與其伴侶也遭綁架。黃仁勳表示，他會與Avinathan Or的家人保持聯繫，也向蒙受巨大損失的家屬們表示哀悼。

黃仁勳還表示，輝達在以色列有3,300名員工及其家庭、朋友，其中他們有近400名員工已被徵召進入預備役，黃仁勳表示，他們將時刻掛念著員工，希望員工平安回家。黃仁勳也稱，許多員工也被迫離開家園，而他們將為這些員工的家庭提供一切幫助。

黃仁勳強調，他們的人力部門會持續和員工聯繫，確保他們的安全，也會提供諮詢與心理輔導服務，若有員工在以色列旅遊或工作受困他們也會提供幫助，黃仁勳強調「沒有什麼比您和家人的安全更重要」，世界各地的員工都將幫助以色列同事們度過難關。

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