超毛！買「被詛咒的畫」當道具…店員意外骨折　售出2次都被退



▲英國一幅詭異的畫竟帶來一連串的怪事。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

英國一間恐怖體驗館花了1600英鎊（約新台幣6.2萬）買了一幅「被詛咒的畫」作為道具，不過該體驗館的工作人員一致認為這幅詭異的畫是帶來一連串怪事的主因。

根據《每日新報》報導，倫敦橋恐怖體驗館（London Bridge Experience）花了1600英鎊買下一幅恐怖的畫後，無法解釋的現象就接踵而來；包含現場的攝影機與電視機都莫名故障，無線網路也停止運作，就連被叫來修復器材的維修人員都無法解釋到底出了什麼問題。

恐怖體驗館的一名工作人員詹姆斯（James Kislingbury）表示，當天要開車去拿畫時，車子竟突然拋錨，之後鎖骨也因為意外骨折。

另外一名工作人員雪農（Shannon Fagan）則表示在工作時曾看見一位身穿黑色裙子的鬼魂，至於為何會添購這幅畫當作道具，雪農說他們當時在eBay上看到這幅畫，且詹姆斯意外的被它吸引。



▲畫中的女孩看似面無表情，卻又看起來像是在笑，相當詭異。（圖／翻攝畫面）

從畫中可以看到，是一位身穿粉色衣服的女孩肖像，她看似面無表情，卻又好像在微笑，讓人不禁毛骨悚然。雪農表示，儘管發生一連串的怪事，但恐怖體驗館似乎也沒有想丟掉這幅畫，因為大家已經習慣它的存在了。

事實上，這幅畫已經被「出售2次」，第一次它是和一堆相框被捐給位於東薩塞克斯郡濱海聖倫納德（St Leonards-on-Sea, East Sussex）的黑斯廷斯（Hastings）商店，後來被一位女子用25英鎊（約新台幣982元）買下，但是過了2天這名女子又匆匆歸還，還聲稱在畫的周圍有一道光芒。

商店經理史帝夫（Steve）隨後將它放回原處，並貼上寫下「可能被詛咒了」的紙條。後來第2次售出也是一名女子買走，但一樣過沒多久又將其退回，「我再也不要看到該死的東西了」，史蒂夫說該名女子拿回去時看起來臉色不對勁，而且痛苦不堪。

史蒂夫再次把這幅畫放回櫥窗，旁邊有新的標語「她回來了！賣出2次又退回2次！你夠勇敢擁有她嗎？」

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