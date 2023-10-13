以色列邊境「自家人」也在撤離　距加薩僅3km！南部居民可獲補貼

▲以色列軍隊連日空襲加薩走廊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列激烈交火。以色列軍方13日聲明，加薩市將成為「軍事行動」地點，通知聯合國要求加薩北部110萬人24小時內撤離。然而，外媒指出，以色列當局也正在以色列南部城市斯德洛特（Sderot）協助居民撤離。

▲以色列南部斯德洛特（Sderot）地區遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」武裝分子襲擊。（圖／路透）

根據《紐約時報》報導，斯德洛特是以色列南部一個2.5萬人口的城市，距離加薩邊境約3.2公里，哈瑪斯武裝分子在7日的突襲中控制了斯德洛特的一個警局，並殺害了數十人，斯德洛特受到加薩的火箭彈嚴重襲擊。

《紐時》指出，以色列政府目前正在為斯德洛特自願撤離的居民提供援助，但不確定有多少居民會撤離。以色列國防部13日在一份聲明中提到，國家將補貼撤離居民在城外住宿的費用。

▲以色列軍方通知聯合國，要求加薩北部平民向南撤離。（圖／路透）

以色列發布撤離要求後，哈瑪斯當局13日聲明表示，巴勒斯坦人將拒絕以色列軍方的宣告，呼籲加薩北部居民待在家中。以色列國防軍（IDF）最高發言人哈加里（Daniel Hagari）則回應，如果加薩居民不從北部撤離，那麼責任將由「那些告訴他們不要撤離的人承擔，也就是哈瑪斯。」

海軍少將哈加里表示，撤離命令沒有硬性的最後期限，「我們知道這需要時間」。他補充，以色列軍方正在監看數據並「控制襲擊」，以便盡可能為南部提供安全通道，但他仍說，「這是一個戰區。」

▲以色列空襲加薩的結果。（圖／路透）

另外，以色列軍方13日還表示，以軍連夜襲擊了加薩的750個打擊目標，包含地下隧道、哈瑪斯的軍用建築、哨所，以及一些住宿。以色列軍方聲稱，這些住所被用於哈瑪斯高級特工的軍事指揮中心、武器倉庫與通訊室，那些高級特工也是目標之一。

報導指出，加薩210萬人口中大多數是難民，或是1948年以色列建國期逃離家園的後代，他們再也沒有離開過加薩走廊。

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