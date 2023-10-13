血債血償？以色列空軍「投擲6千枚炸彈」狂轟加薩　平民家庭被滅門

▲以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動「陸海空突襲」，不僅發射5000枚火箭彈，甚至還派出武裝分子潛入以國境內，在音樂節挾持人質、在村莊內殺無數名嬰兒後焚屍，引起外界譁然。事後，以色列軍方針對哈瑪斯的據點加薩走廊進行報復行動，衝突至今已投擲6000枚炸彈，民眾的家園被摧毀。

綜合《CNN》等外媒報導，儘管以色列軍方在空襲加薩走廊時，宣稱是以打擊哈瑪斯據點為戰略目標，但還是有不少加薩走廊的巴勒斯坦平民面臨死傷，當地醫院和聯合國避難所遭到攻擊，而在以色列切斷水電、能源、燃料、食物等一切供應後，加薩當地醫院面臨斷電問題，當地堪稱是一座「大型露天地獄」。

位於加薩走廊的巴勒斯坦衛生部統計後指出，自從7日哈瑪斯首先針對以色列發動致命襲擊以後，以色列開始針對加薩走廊進行反擊，至今已有1537名巴勒斯坦人死於以軍空襲，其中還包含500名兒童、276名婦女，另外還有6612人受到輕重傷。

以軍在加薩走廊的空襲中投下高達6000枚炸彈。巴勒斯坦衛生部指出，目前至少有22個巴勒斯坦家庭全員罹難；而加薩走廊北部城市賈巴利亞（Jabalia，距離加薩市4公里）一個擁有44名成員的家庭，因為以軍實施的報復性空襲而面臨家破人亡，大部分家庭成員皆死於空襲，僅剩下6人倖存。

以色列前國家顧問、退役少將米德羅爾（Yaakov Amidror）於當地時間12日受訪時表示，「無論傷亡多少，我們必須將哈瑪斯粉碎為灰燼！只要武裝恐怖分子仍滯留在加薩，以軍就得持續轟炸，無論以國軍隊面臨多大傷亡。」

據悉，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）於13日表示，已接獲以色列軍方通報，要求加薩走廊北部110萬名巴勒斯坦人應該要在未來24小時內撤離，外界推測以國軍方恐怕要正式展開大規模的軍事行動；對此，哈瑪斯當局隨後發表聲明，呼籲加薩北部居民待在家中。