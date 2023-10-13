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以色列下轟炸通牒！「加薩醫護」拒絕撤離　堅守崗位顧病人

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

▲以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列軍隊13日發布最新聲明稱，加薩市將會是其發動「軍事行動」的地點，以色列當局也通知聯合國要求加薩北部的110萬人在24小時內撤離。儘管目前加薩地區已出現恐慌，但是當地許多醫護人員仍決定繼續留在醫院，拒絕撤離，只因他們無法拋下受傷的病人。

根據《美聯社》報導，位於加薩市的巴勒斯坦紅新月會（伊斯蘭國家稱紅十字會為紅新月會）發言人尼伯爾（Nebal Farsakh）直言，根本不可能在短短24小時內安全將100多萬人從加薩北部撤離。

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

▲▼加薩走廊多處住宅遭毀。（圖／路透）

▲▼以色列軍隊連續多天空襲加薩走廊，使用了6000枚炸彈，家園被摧毀的巴勒斯坦人痛哭失聲。（圖／路透）

尼伯爾無奈表示，「我們的病人怎麼辦？我們有傷員、我們有老人、我們有孩子，他們都在醫院裡。」她強調，有許多醫護人員得知撤離令後，仍堅持堅守崗位，拒絕撤離，因為他們不願意拋棄病人。

尼伯爾接受BBC採訪時點出問題關鍵，她說，巴勒斯坦的難民根本無處可去。加薩地區目前不斷遭到以軍轟炸，基礎設施與道路都被嚴重破壞，人們行動受到限制，令人難以置信，現在卻要求在24小時內撤離。

與此同時，埃及國會議員穆斯塔法（Mustafa Bakri）則在社交平台X上暗指以色列此舉是為了迫使巴勒斯坦人從加薩地區遷移至埃及。穆斯塔法寫道，「再這樣下去，巴勒斯坦的一切將會被徹底消滅。埃及永遠不會同意參與這個計劃，巴勒斯坦人不會離開他們的領土，無論要付出多大的犧牲，他們將堅定不移。」

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