以色列下百萬人撤離令！　WHO譚德塞：要允許醫療援助進加薩

▲以色列以色列通知聯合國要求加薩北部百萬人於24小時內撤離。。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳致平／編譯

哈瑪斯7日對以色列發動突襲以色列，點燃戰火，以色列今日通知聯合國要求加薩北部110萬人於24小時內火速撤離，依據以軍13日最新聲明，加薩市將是「軍事行動」的地點，再度引發一片混亂。對此，世界衛生組織（WHO）秘書長強調需要允許醫療援助進入加薩地帶。

根據CNN報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，已要求埃及協助將醫療物資轉送至鄰近的加薩地帶，因為在以色列轟炸下，加薩走廊一帶已然封閉，該地的人道危機加劇。

▲加薩走廊一帶人道危機加遽，譚德塞要求埃及協助將醫療物資轉送至鄰近的加薩地帶。（圖／路透社）

譚德塞表示，埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·埃爾西西（Abdel Fattah El-Sisi）已同意協助轉送醫療物資，開放連接埃及與加薩南部接壤的拉法（Rafah crossing）做為轉送物資的關口。

譚德塞表示，我真的很擔心，我的心隨著那些在以色列和巴勒斯坦失去生命的人以及他們的家庭而痛苦，這是一個非常悲傷的時刻。

加薩一帶在以色列圍困下，巴勒斯坦人或援助物資能夠進出加薩的唯一通道是連接埃及與加薩南部的拉法（Rafah）地區。對此，埃及表示該地區由於以色列對巴勒斯坦邊界的反復空襲而受到損害。

對此，以色列國防軍（IDF）並未承認攻擊過境點，但表示有攻擊拉法地區一條用於走私武器和設備的地下隧道。

此外，根據IDF 13日發布最新聲明，要求加薩市的平民全數撤離，並呼籲平民遠離哈瑪斯武裝分子，避免被當成人肉盾牌。因為該城市是進行「軍事行動」的地點；然而，哈瑪斯則無視以色列發出的警告，反其道而行呼籲加薩北部居民待在家中。

▲以色列「鐵穹」防禦系統（Iron Dome）攔截了哈瑪斯從加薩走廊發射的飛彈。（圖／路透）