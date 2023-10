激戰影片曝！以色列特種部隊救出250人質　逮捕哈瑪斯高級軍官

▲以色列特種部隊日前潛入加薩蘇法檢查站,成功救回250名人質。(圖/翻攝自X/Israel Defense Forces)



實習記者任庭儀/編譯

以色列軍方12日釋出的影片顯示,士兵突襲其中一座被哈瑪斯佔領的檢查站,雙方爆發激烈槍戰,最後以軍成功壓制武裝分子救下250名人質,還逮捕一名哈瑪斯高級軍官。

據《每日郵報》報導,以色列國防軍(IDF)12日公布特種部隊第13突擊隊(Flotilla 13)隨身攝影機拍下與哈瑪斯的對峙現場,這支精銳部隊實力相當於美國海豹部隊,7日潛入加薩南部邊境的蘇法(Sufa)檢查站,他們穿梭在營地內各棟建築,制伏所有哈瑪斯激進分子。

影片顯示,雙方多次爆發激烈槍戰,還有一名男子赤身裸體、渾身是血被上銬,軍方未公布關於男子身分的更多細節。軍隊隨後進入檢查站下方掩體進行搜查,發現地面上有數具屍體,目前尚不清楚是否為先前遭俘虜的人質。

▲一名男子赤身裸體、渾身是血被上銬。(圖/翻攝自X/Israel Defense Forces)



▲以色列特種部隊於蘇法檢查站下方掩體搜查。(圖/翻攝自X/Israel Defense Forces)

以色列國防軍稱,這次行動救下250名人質,擊斃60名武裝分子,另有26人被逮捕,其中包括哈瑪斯海軍師副司令阿里(Muhammad Abu A'ali)。據悉,目前還有150名人質遭挾持;哈瑪斯威脅,若以色列對加薩發動地面入侵,他們將處決這些人質。

以色列軍方13日發布最新聲明,加薩市將成為軍事行動地點,要求110萬名平民在24小時內全數向南撤離。消息一出,加薩北部居民都陷入恐慌,巴勒斯坦紅新月會發言人法薩赫(Nebal Farsakh)更直言,在這麼短的時間內撤離100多萬人是不可能的。

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.



The soldiers rescued around 250 hostages alive.



60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw