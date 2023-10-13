激戰影片曝！以色列特種部隊救出250人質　逮捕哈瑪斯高級軍官

▲以色列特種部隊日前潛入加薩蘇法檢查站，成功救回250名人質。（圖／翻攝自X／Israel Defense Forces）



實習記者任庭儀／編譯

以色列軍方12日釋出的影片顯示，士兵突襲其中一座被哈瑪斯佔領的檢查站，雙方爆發激烈槍戰，最後以軍成功壓制武裝分子救下250名人質，還逮捕一名哈瑪斯高級軍官。

據《每日郵報》報導，以色列國防軍（IDF）12日公布特種部隊第13突擊隊（Flotilla 13）隨身攝影機拍下與哈瑪斯的對峙現場，這支精銳部隊實力相當於美國海豹部隊，7日潛入加薩南部邊境的蘇法（Sufa）檢查站，他們穿梭在營地內各棟建築，制伏所有哈瑪斯激進分子。

影片顯示，雙方多次爆發激烈槍戰，還有一名男子赤身裸體、渾身是血被上銬，軍方未公布關於男子身分的更多細節。軍隊隨後進入檢查站下方掩體進行搜查，發現地面上有數具屍體，目前尚不清楚是否為先前遭俘虜的人質。

▲一名男子赤身裸體、渾身是血被上銬。（圖／翻攝自X／Israel Defense Forces）



▲以色列特種部隊於蘇法檢查站下方掩體搜查。（圖／翻攝自X／Israel Defense Forces）

以色列國防軍稱，這次行動救下250名人質，擊斃60名武裝分子，另有26人被逮捕，其中包括哈瑪斯海軍師副司令阿里（Muhammad Abu A'ali）。據悉，目前還有150名人質遭挾持；哈瑪斯威脅，若以色列對加薩發動地面入侵，他們將處決這些人質。

以色列軍方13日發布最新聲明，加薩市將成為軍事行動地點，要求110萬名平民在24小時內全數向南撤離。消息一出，加薩北部居民都陷入恐慌，巴勒斯坦紅新月會發言人法薩赫（Nebal Farsakh）更直言，在這麼短的時間內撤離100多萬人是不可能的。