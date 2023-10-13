不甩以色列撤離令！　哈瑪斯呼籲加薩人民待在家中

▲加薩市遭以色列空襲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列已通知聯合國要求加薩北部110萬人24小時內撤離，依據以軍13日最新聲明，加薩市將是「軍事行動」的地點，目前加薩地區出現恐慌。不過哈瑪斯當局周五發出聲明，呼籲加薩北部居民待在家中。

綜合美聯社、BBC等報導，以色列通知聯合國要求居住在加薩北部的人與聯合國人員要在24小時內轉移至加薩南部，這大約涉及110萬人，是整個加薩地區人口的一半，且受影響地區包括人口稠密的加薩市。

以色列國防軍（IDF）在聲明中警告，所有住在加薩市（Gaza City）的平民從住所向南部撤離，至少須遷移到加薩瓦迪加扎河（Wadi Ghazza）以南的地區，「哈瑪斯恐怖組織對以色列發動了戰爭，加薩市是一個正在進行軍事行動的地區，這次的撤離是為了你們的安全。」

只不過自2007年以來統治加薩地區的哈瑪斯不甩以色列的撤離警告，哈瑪斯難民事務機構發出聲明，呼籲巴勒斯坦人待在家中，面對占領者發動這場令人厭惡的心理戰時，立場要堅定。此前，還有哈瑪斯一名官員向路透表示，遷移警告是虛假宣傳，敦促加薩人民不要上當。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，由於以色列的撤離警告，目前已將其位於加薩市的主要行動中心與非當地工作人員遷往南部。

聯合國巴勒斯坦難民機構在加薩市的人員伊納斯哈姆丹（Inas Hamdan）透露，如今狀況一片混亂，沒人知道該怎麼做，且身邊傳來親戚驚慌失措的聲音。她也說，所有在加薩市與加薩北部的聯合國工作人員全被告知要往南撤離至拉法（Rafah）。