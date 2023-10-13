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加薩爆恐慌！以色列發24小時撤離令　巴勒斯坦難民：不知能去哪

▲▼住在加薩市的巴勒斯坦人。（圖／路透）

▲加薩210萬人口大多數是難民，或是1948年以色列建國時期逃離家園的後代。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍13日發布最新聲明，加薩市將成為軍事行動地點，要求加薩市的平民在24小時內全數向南撤離。據內部人士消息，目前加薩市內的難民機構陷入一片混亂，紅新月會發言人更坦言，要在這麼短的時間安全撤離100多萬人是不可能的，「忘記食物、忘掉電力吧！現在唯一重要的，是你能不能活下去。」

▲▼住在加薩市的巴勒斯坦人。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦家庭正在尋找避難所。（圖／達志影像／美聯社）

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍下令加薩走廊北部平民需在24小時內，撤離到加薩瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以南的地區，尤其加薩市將成為軍事行動地區。消息一出，整個加薩北部陷入恐慌，聯合國巴勒斯坦難民機構員工哈姆丹（Inas Hamdan）表示，「現在是一片混亂，沒有人知道該做些什麼。」

哈姆丹說，所有在加薩市和加薩北部的聯合國工作人員，都被告知要向南撤離到拉法市（Rafah），而她的親戚卻不知該何去何從。巴勒斯坦紅新月會發言人法薩赫（Nebal Farsakh）坦言，要在這麼短的時間內把100多萬人安全轉移出去是不可能的，「忘記食物、忘掉電力吧！現在唯一重要的，是你能不能挺下去、能不能活下去。」

▲▼住在加薩市的巴勒斯坦人。（圖／路透）

▲住在聯合國轄下避難所的巴勒斯坦孩童。（圖／路透）

法薩赫說，許多醫護人員拒絕從醫院撤離，他們不想拋下病患離開，「我們有受傷的人、有老人、有孩子，他們都在醫院裡，他們留在這裡會怎麼樣？」半島電視台記者卡爾盧特（Safwat al-Kahlout）表示，儘管向南撤離，這些巴勒斯坦人也不知道該去哪裡，「這100多萬巴勒斯坦人感到恐慌與困惑，他們不知道該怎麼做，我的孩子問我該去哪，我也不知道。」

《紐約時報》指出，加薩百萬人口大多數是難民，或是1948年以色列建國時期逃離家園的後代，他們再也沒有離開過加薩走廊。

除了巴勒斯坦人民外，目前以色列官方也正在協助邊境城市斯德羅特（Sderot）的居民撤離，這裡距離加薩走廊僅1.6公里；當時哈瑪斯分子發動襲擊時，該城市也成為目標之一。以色列國防部表示，國家將補貼居民撤離的住宿費用，但目前不清楚會有多少人撤離。

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