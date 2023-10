加薩市將成「軍事行動」地點！　以色列警告：平民勿當人肉盾牌

▲以色列空襲加薩市。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列國防軍13日發布最新聲明,要求加薩市的平民全數向南撤離,因為該城市是進行「軍事行動」的地點,而被疏散的平民未經允許,不得返回加薩市,並呼籲平民遠離將其作為人肉盾牌的哈瑪斯武裝分子。

根據以色列時報、CNN報導,以色列國防軍(IDF)在聲明中警告,所有住在加薩市(Gaza City)的平民從住所向南部撤離,至少須遷移到加薩瓦迪加扎河(Wadi Ghazza)以南的地區,「哈瑪斯恐怖組織對以色列發動了戰爭,加薩市是一個正在進行軍事行動的地區,這次的撤離是為了你們的安全。」

IDF在聲明中強調,未經允許不得返回加薩市,且不要靠近以色列的安全圍欄區域,接下來以色列將在加薩市投入大量軍力,但會盡可能避免傷害平民,「哈瑪斯恐怖分子藏在加薩市、藏在隧道裡、藏在房屋底下、藏在無辜平民的住家裡,他們把你們當作人肉盾牌,為了你們的安全,請撤離到南方。」

聯合國稍早也收到了以色列國防軍的撤離通知,要求加薩北部的居民在未來24小時內撤離到南部,且該通知適用於聯合國轄下的避難設施與工作人員;聯合國秘書長表示,該地區有110萬人,這項撤離行動幾乎是無法完成的。

UNRWA relocated its central operations centre + international staff to the south to continue its humanitarian operations and support to its staff and Palestine Refugees in #Gaza

We urge the Israeli Authorities to protect all civilians in @UNRWA shelters including schools.