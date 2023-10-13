加薩市將成「軍事行動」地點！　以色列警告：平民勿當人肉盾牌

▲以色列空襲加薩市。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍13日發布最新聲明，要求加薩市的平民全數向南撤離，因為該城市是進行「軍事行動」的地點，而被疏散的平民未經允許，不得返回加薩市，並呼籲平民遠離將其作為人肉盾牌的哈瑪斯武裝分子。

根據以色列時報、CNN報導，以色列國防軍（IDF）在聲明中警告，所有住在加薩市（Gaza City）的平民從住所向南部撤離，至少須遷移到加薩瓦迪加扎河（Wadi Ghazza）以南的地區，「哈瑪斯恐怖組織對以色列發動了戰爭，加薩市是一個正在進行軍事行動的地區，這次的撤離是為了你們的安全。」

IDF在聲明中強調，未經允許不得返回加薩市，且不要靠近以色列的安全圍欄區域，接下來以色列將在加薩市投入大量軍力，但會盡可能避免傷害平民，「哈瑪斯恐怖分子藏在加薩市、藏在隧道裡、藏在房屋底下、藏在無辜平民的住家裡，他們把你們當作人肉盾牌，為了你們的安全，請撤離到南方。」

聯合國稍早也收到了以色列國防軍的撤離通知，要求加薩北部的居民在未來24小時內撤離到南部，且該通知適用於聯合國轄下的避難設施與工作人員；聯合國秘書長表示，該地區有110萬人，這項撤離行動幾乎是無法完成的。

UNRWA relocated its central operations centre + international staff to the south to continue its humanitarian operations and support to its staff and Palestine Refugees in #Gaza

We urge the Israeli Authorities to protect all civilians in @UNRWA shelters including schools. — UNRWA (@UNRWA) October 13, 2023

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，由於以色列的撤離警告，目前已經其位於加薩市的主要行動中心與非當地工作人員遷往南部，「這些聯合國學校和其他所有聯合國庇護所都是聯合國設施，根據國際人道主義法，他們必須隨時受到保護，絕不能受到攻擊。」

根據聯合國統計，目前有超過20萬人在92所UNRWA轄下機構避難；以色列長期以來一直指控哈瑪斯分子在學校、醫院和住宅周圍的隧道中隱藏武器和基礎設施，先前也曾在UNRWA所屬的學校內發現隧道和武器。

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