哈瑪斯情蒐能力大躍進！屍體搜出「詳盡地圖」　直搗黃龍虐殺以色列

▲哈瑪斯7日針對以色列發動突襲、摧毀以國軍隊主力戰車，他們所攜帶的戰略指南詳細描述以國戰車的弱點。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動「陸海空突襲」，包括發射5千枚火箭彈、屠殺邊境村莊、在音樂節挾持人質，外界對於哈瑪斯擁有的龐大資金與情蒐能力感到好奇。美媒指出，其實以色列軍隊從哈瑪斯戰士的身上發現，他們竟然攜帶繪有城鎮與軍事基地的詳細地圖，其中還包括戰車弱點。

根據美媒《華爾街日報》，哈瑪斯巴勒斯坦戰士針對以色列南部城鎮突襲，其中哈瑪斯分支卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）負責侵襲加薩走廊附近的一處以色列軍事基地，在擊退哈瑪斯的過程中，以國軍隊、搜救隊員和平民發現，部分哈瑪斯戰士甚至攜帶繪有戰略目標的城鎮與軍事基地的詳細地圖，還有人攜帶戰術指南。

這些文件使用阿拉伯文，綜合以上特點來看，哈瑪斯從一開始不僅將焦點瞄準以色列的軍事設施，他們還將戰略目標瞄準以色列南部和加薩走廊東部接壤的吉布茲（以色列集體社區），包括攻擊平民與挾持人質，顯示出哈瑪斯情報蒐集的能力與規畫作戰的能力有很大程度的提升，就連以色列的巴勒斯坦問題專家都感到相當震驚。

報導指出，以色列從哈瑪斯戰士遺體搜出一份用阿拉伯文標示「機密」、長達14頁的文件，日期標註為2023年6月15日，內容描述哈瑪斯頗具全面性的作戰方針，包括如何潛入加薩附近的集體社區瑪法勒希姆（Mafalsim），以及挾持人質的計畫。

文件指示哈瑪斯戰士，由兩支5人小隊和一名指揮官，將在「Y日S時」執行行動；文件內容還包括戰略目標城鎮的地圖、航拍圖；文件還透露，該座戰略目標城鎮會有一支志願安全部隊守衛1000名的以色列平民；文件甚至警告，駐紮在附近的以色列軍隊很有可能在「3到5分鐘以內」抵達瑪法勒希姆。

另一份被搜出的文件，則是透露以色列的軍事作戰弱點，包括以色列國防軍目前使用的主力戰車梅卡瓦（Merkava）。內容建議，攻擊者應該使用無導向肩托式反戰車火箭推進榴彈RPG-7或其他武器，從50公尺的距離向其射擊。

以色列前軍事情報官員、特拉維夫大學巴勒斯坦問題研究論壇負責人米爾斯坦（Michael Milstein）公開坦承，哈瑪斯在此次行動上「運籌帷幄」的程度遠遠超越以往所採取的任何行動，因為他們知道確切目標為何。