布林肯親揭是猶太後裔！　承諾美國絕不讓以色列孤軍奮戰

▲ 布林肯12日在特拉維夫會見納坦雅胡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿布林肯出訪中東，12日抵達以色列表達對盟友支持，也透露自己的猶太人後裔身分，會晤以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承諾，美國絕不會讓以色列獨力保衛國家。

綜合《以色列時報》及《路透》，布林肯為防止以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」戰火蔓延，踏上中東出訪行程，12日到訪以國特拉維夫（Tel Aviv），向納坦雅胡承諾，「也許以色列已經強大到能夠獨力保護自己，但只要有美國在，你們永遠不必如此，我們永遠和你們同在。」

他也敦促以色列，在加薩反擊哈瑪斯時應保持克制，採取措施避免平民死亡，才能展現出民主政府和「以最不人道方式」攻擊平民的哈瑪斯等組織的不同。會晤最後他再次向納坦雅胡強調，「採取一切可能的預防措施避免傷害平民非常重要。」

布林肯訪問期間也透露自己猶太人後裔的身分，講述祖父如何逃過蘇聯大屠殺，以及繼父如何在納粹集中營裡活下來，會晤結束後表示，「就個人層面來說，我能夠理解哈瑪斯屠殺對以色列猶太人帶來的陰影，這實際上影響了全球各地的猶太人。」

他說明，以色列有義務採取手段自衛，以確保不再發生越境攻擊，也與納坦雅胡討論如何實現；隨著以軍需求增多，華府將與國會合作，確保這些需求被滿足。

布林肯接下來計畫訪問美國主要盟友卡達、沙烏地阿拉伯、埃及與阿拉伯聯合大公國，其中部分國家與哈瑪斯有關。這是他自2021年1月就任以來範圍最廣的中東行，正與盟友持續就遏制戰火進行討論，希望他們呼籲伊朗切勿捲入衝突。