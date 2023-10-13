日本10少年衝進警署「奪走警槍」！　數小時前才因鬥毆進警局

▲少年疑似因為不滿警察調解鬥毆事件的態度，因此找來兄弟搶奪警槍。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本警視廳綾野警察署4日發生警槍遭少年搶奪的事件，當時約有10名未成年少年一窩蜂衝進警署內，隨後奪走警官腰間上的警槍。警視廳13日依擅闖警署嫌疑將其中3名少年逮捕。

根據《富士新聞網》報導，警方指出，10月4日凌晨2時左右，涉案的約10名少年先是在位於東京都足立區的綾野警察署門口駐足，隨後一群人便一口氣衝進警署內。

其中一名少年趁亂奪取男警佩戴於腰間的一把警槍，不過該名警察隨後就重新奪回警槍。該名少年當場被依現行犯逮捕，不過其他涉案少年則是直接返家。

警視廳事後針對此案展開搜查，並在13日依擅闖警署嫌疑逮捕其中3名17歲少年。而根據調查，在發生集體闖警署奪警槍事件的數小時前，涉案少年們曾發生街頭鬥毆，並由該警署的警官負責處理相關案件。

當時受理警官曾向少年表示，「如果有任何不滿，歡迎來警署找我。」沒想到少年竟真的找來兄弟「報仇」，一群人闖入警署，甚至奪走警槍。警視廳將會針對警槍被奪的詳細過程、原因以及警察在處理少年鬥毆事件的應對等進行調查。