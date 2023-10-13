一家五口全被哈瑪斯屠殺　爸最後簡訊曝光「他們正在放火燒我們」

▲哈瑪斯闖入民宅，以色列一家五口全被殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

以色列一處民宅遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯闖入攻擊，導致一家五口全數死亡，其中包含2名5歲雙胞胎女童與1名4歲男童，家屬傷心表示，事發時他們收到36歲男子強尼(Johnny Siman Tov)傳來的簡訊，得知他們正在遭哈瑪斯成員放火燒死。

美籍以色列裔的36歲男子強尼與35歲妻子塔瑪(Tamar Kedem-Simian Tov)一家人居住在加薩地區附近的尼爾奧茲(Nir Oz)，當傳出哈瑪斯成員突擊以色列的消息時，他們還傳簡訊向身在國外的親友報平安，「我們已經躲進避難室了，一切很順利」。

原本一直有與朋友保持聯繫的塔瑪，1小時後突然沒了音訊，令她的好友非常擔心。強尼的妹妹拉娜(Ranae Butler)則收到他傳來的最後簡訊，裡面提到「他們進來了，正在放火燒我們，我們快要窒息了」。

家屬後來發現躲在避難室中的強尼一家五口全數死亡，住在附近的70歲母親卡羅(Carol Simian Tov)則帶著狗緊急逃回家中，也在自己的避難室中被哈瑪斯成員槍殺。

報導中指出，強尼居住的尼爾奧茲是一個約400人的社區，哈瑪斯7日闖入攻擊，造成至少80人身亡。家屬傷心表示，受害者大多根本來不及穿褲子和鞋子，只能以這樣的狀態逃跑或戰鬥，「他們都經歷過地獄，讓我們的心都碎了」。