希臘軍艦、德國武裝無人機出動！　聲援以色列

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織12日在布魯塞爾舉行國防部長會議，而以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也向在場31國防長進行簡報。北約秘書長會後譴責哈瑪斯（Hamas）的恐怖行為，並呼籲以色列做出「相襯」的回應；另外，北約成員國也正在向以色列提供實際支持。

根據BBC、路透社報導，葛朗特12日在布魯塞爾舉行的北約（NATO）國防部長會議上，展示了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯殺害以色列平民、士兵和外籍人士的影像，並強調哈瑪斯就是加薩的伊斯蘭國（ISIS），「我們受到了重創，現在是2023年不是1943年，我們是猶太人，但我們有不同的能力，以色列是強大的國家，我們非常團結與強悍。」

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／路透）



北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會後表示，北約盟國譴責哈瑪斯不合理的恐怖行為，但也敦促以色列做出「相襯」（proportionate）的回應，「隨著衝突發生，保護平民至關重要，戰爭是有規則的，當我們看到以色列的回擊時，我能預計它會是相襯的，重要的是，我們將盡一切努力防止無辜的平民喪命。」

BBC指出，部分北約盟國正在向以色列提供實際支持，例如希臘已派出一艘軍艦前往地中海南部，預計會駐紮在以色列和黎巴嫩邊境周圍；德國目前提供兩架「蒼鷺」（Heron）武裝無人機給以色列軍隊使用。

英國首相辦公室12日在聲明中指出，英國將向地中海東部派遣P-8「海神式」（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機及監控設備、萊姆灣號船塢登陸艦、阿格斯號醫療船、3架梅林（Merlin）直升機、一支皇家海軍陸戰連隊，用來支持以色列、加強地區穩定，防止衝突繼續升級。

►哈瑪斯「實彈演練」射彈擄人模擬攻擊 地點距以色列不到1.6km

►哈瑪斯躲加薩「2500條地下隧道」如龐大迷宮 以色列攻入恐被炸死

►每30秒1枚砲彈飛入加薩！逾1500人死亡 包含500名巴勒斯坦孩童