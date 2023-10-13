德正妹遭扒光遊街！DJ男友恐也被擄　手機傳來「哈瑪斯恐怖訊息」

▲ 奧里翁及夏妮參加音樂節後雙雙失聯。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列南部一場戶外音樂節7日遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」闖入攻擊，至少尋獲260具遺體。德國籍以色列裔刺青師夏妮（Shani Louk）遭哈瑪斯俘虜，被扒光遊街的影片在網路瘋傳，DJ男友也失聯，家人卻收到哈瑪斯用他手機傳來的可怕簡訊。

▲ 夏妮遭扒光遊街的影片在網路上流竄。（圖／IG／shanukkk、X）

根據《太陽報》，年僅22歲的夏妮和30歲男友奧里翁（Orión Hernández Radoux）7日在音樂節現場遇上哈瑪斯突襲，後來網路流出夏妮毫無生氣地躺在一輛皮卡車上，全裸示眾的可怕畫面，恐怕已經死亡。然而母親瑞卡塔（Ricarda Louk）透露，家人接獲消息稱她可能還活著，但頭部嚴重受傷，情況危急。

奧里翁則持續失聯，恐怕也被哈瑪斯挾為人質，因為家人收到用他的號碼傳來的簡訊，用阿拉伯文寫道，「對你吐口水」、「你該死」，以及誓言要解放巴勒斯坦、擺脫猶太復國主義者等內容。友人透露，奧里翁來自墨西哥，參加音樂節是為分享他對墨西哥傳統茶藝的了解，也擔任DJ。

另一方面，瑞卡塔得知女兒可能還活著，強調每分每秒都很重要，呼籲德國當局伸出援手，但家屬指控，連續3天乞求政府幫忙，都未獲得積極回應，令他們憤怒又心碎。