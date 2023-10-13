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最有錢的恐怖組織！哈瑪斯燒殺擄掠「還超能賺」　炒房買幣不手軟

▲▼ 加薩地區的巴勒斯坦武裝份子7日朝以色列發射大量火箭彈，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱犯案。（圖／路透）

▲哈瑪斯從加薩地區發射5000枚火箭彈突襲以色列。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動「陸海空突襲」，在一天內動用無人機、網路攻擊和發射5000枚火箭彈，武裝部隊向邊境村莊燒殺擄掠、殘忍殺害無數名嬰兒。外界對於哈瑪斯龐大的火力與資金來源相當困惑，伊朗被視為幕後金主。其實，哈瑪斯曾被評為全球最有錢的恐怖組織，相當擅長炒房。

根據《歐洲新聞》，哈瑪斯的吸金能力一級棒，曾於2014年被商業雜誌《富比士》評為全球最富有的10個恐怖組織之一，自從2007年掌控加薩走廊後，不到10年便成長為強大的恐怖組織，光一整年的收入就高達10億美元（約新台幣310億元），儘管因被指定為恐怖主義實體而遭到國際經濟與金融制裁，卻還是能以各種途徑致富。

▲▼巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子擄走以色列人。（圖／達志影像／美聯社）

經過估算，哈瑪斯之所以能在一年之內賺取10億美元的收入，主要的資金來源途徑包括宗教課稅、關稅、來自外界的財政援助和僑民們的捐贈。外界和主流媒體都在猜測以色列的宿敵伊朗是否資助哈瑪斯此次突襲，而美國政府的數據則指出，德黑蘭當局每年約向哈瑪斯提供1億美元的資金。

此外，中東國家卡達和土耳其也曾提供哈瑪斯財政支持，不過這些國家並非直接支助哈瑪斯的軍事活動，因此難以追蹤資金來源的最終動向，而散佈在波斯灣一帶的巴勒斯坦僑民也為哈瑪斯提供大量資金。

至於哈瑪斯也在波斯灣阿拉伯國家、西歐、北美主動進行募款活動，來自加拿大渥太華的救濟基金會甚至被發現曾於2005至2009年向哈瑪斯的附隨組織提供約1460萬美元的資源，因此最終被貼上恐怖組織的標籤。

▲▼巴勒斯坦槍手2014年在加薩市，慶祝哈瑪斯成立27周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦槍手2014年在加薩市，慶祝哈瑪斯成立27周年。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯謀取資金的管道相當多元，在掌控加薩走廊後，每個月向來自埃及的貨物徵收1200至1500萬美元的稅收，其中被抽稅最多的是香菸、燃料、建築材料；哈瑪斯同樣也對去年進口約旦河西岸的產品徵收新稅，嚴重打擊加薩走廊貧困階層的民眾。

哈瑪斯還會徵收「天課」（Zakat），此為伊斯蘭教的宗教術語，含有潔淨之意。

哈瑪斯也像北韓（朝鮮）一樣，擅長透過虛擬貨幣交易的方式籌措資金。總部位於特拉維夫的以色列加密貨幣分析軟體公司BitOK指出，與哈瑪斯有關的虛擬貨幣錢包在過去兩年內收到約4100萬美元，而涉嫌參與襲擊的另一個恐怖組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」則在同一時間內收到價值9300萬美元的虛擬貨幣。

▲▼巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」政治領袖哈尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」政治領袖哈尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

也因此，全球性的加密貨幣交易所「幣安」（Binance）便於10日應以色列執法部門的要求，關閉數百個與哈瑪斯有關的帳戶。

另外，德國則有媒體報導稱，哈瑪斯去年透過投資土耳其、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞、蘇丹的公司，籌取超過5億美元的資產，涉及領域主要集中在房地產、建築。

儘管哈瑪斯籌措資金的管道相當多元，卻無法改善加薩地區人民的生活。根據巴勒斯坦中央統計局的數據，沿海飛地失業率已經達到45%，超過60%加薩人需要人道主義援助。

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