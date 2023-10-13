進攻在即？以色列通知聯合國　要求加薩北部110萬人24小時內撤離

▲以色列坦克已在加薩邊境附近集結。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

聯合國發言人13日表示，以色列軍方已於周五告知聯合國，在加薩的110萬名巴勒斯坦人應該要在未來24小時內撤離至加薩南部。外媒分析，這可能是以色列為了對加薩展開地面進攻做準備。

綜合路透、BBC等報導，以色列通知聯合國要求居住在加薩北部的人與聯合國人員要在24小時內轉移至加薩南部，這大約涉及110萬人，是整個加薩地區人口的一半，且受影響地區包括人口稠密的加薩市。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，以色列軍方的指令也適用於在聯合國機構避難的人，包括學校、衛生中心與診所，且要在避免造成人道主義後果的情況下進行遷移是不可能的，呼籲以色列撤銷該決定，避免把已經發生的悲劇變成一場災難。聯合國表示，以色列是在當地12日午夜之前向加薩聯合國小組傳達此一訊息。

以色列一直在為地面進攻做準備，在加薩邊境集結士兵、重型火砲與坦克。自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日發動突襲以來，以色列持續朝加薩地區發動空襲。

在此之際，哈瑪斯一名官員向路透表示，遷移警告是虛假宣傳，敦促加薩人民不要上當。衛報指出，以色列軍方表示正在為加薩地面進攻做準備，但政治領導層尚未做出最終決定，然而若撤離令屬實，將表明地面進攻可能迫在眉睫。