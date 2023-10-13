法國禁民眾上街支持巴勒斯坦　外籍人士違規「驅逐出境」

▲法國當局下令，國內全面禁止支持巴勒斯坦的示威活動。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者任庭儀／編譯

隨著以巴衝突愈演愈烈，西方各國紛紛聲援以色列，不過也有不少民眾表示支持巴勒斯坦。法國內政部日前下令，國內全面禁止支持巴勒斯坦的示威活動，違反禁令的外國人將被驅逐出境。

綜合《法新社》、BBC報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）11日發布聲明表示，違者將因涉嫌擾亂公共秩序被逮捕，若違反禁令的是外國人，則會被撤銷居留許可並驅逐出境。

不過仍有大批民眾無懼禁令聚集在巴黎共和廣場，近3000人一同揮舞著巴勒斯坦國旗並高喊「以色列是殺人兇手」（Israel murderer）、「巴勒斯坦將獲勝」（Palestine will win）等口號。法國警方出動催淚彈、發射強力水柱驅散人群，並逮捕10名示威者。

支持巴勒斯坦的團體表示，這項禁令已經危害言論自由，會繼續示威聲援巴勒斯坦人民。一名示威者傅蒂耶（Charlotte Vautier）告訴《路透社》，「我們生活在一個民法法系的國家，我們有權表明立場並示威。」

總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前發表演說，稱哈瑪斯是想讓以色列人滅絕的恐怖組織，以色列有權通過消滅恐怖分子來保衛自己。馬克宏強調，有13名法國公民在襲擊中喪命，還有17人失蹤，其中包含4名兒童，可能已遭哈瑪斯扣為人質。他呼籲法國人民團結一致，不要在國際分歧上添加國家分歧。

歐洲各國政府擔憂，以色列與哈瑪斯的衝突將引起反猶太主義抬頭，而法國同時擁有歐洲最大的穆斯林與猶太社群，境內約有500萬穆斯林及50萬猶太居民，過去以巴衝突亦曾導致2個族群關係緊張。