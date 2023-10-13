以色列下狠招！使用國際禁止「白磷彈」轟炸加薩　815°C釀平民死傷

▲以軍報復攻擊加薩動用白磷彈。（圖／翻攝自X平台）

圖文／CTWANT

由於以色列極右翼政府近幾年不斷擴大屯墾區侵占巴勒斯坦人的家園，加薩走廊（GazaStrip）的巴勒斯坦遜尼派準政府及軍事組織「哈瑪斯」（Hamas），於是在當地時間7日凌晨向以色列發射數千枚火箭彈，並同時以海陸空方式突襲以色列邊境，導致以國誓言要消滅哈瑪斯。如今以色列軍隊也被爆出疑似在9日的反擊中於加薩走廊使用了國際法禁止的白磷彈（White phosphorus munitions），對此，「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）組織也在當地時間12日證實。

據土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Ajansı）的報導，巴勒斯坦自治政府（Palestinian National Authority）外交部11日即在X平台上發文指控：「以色列正在使用國際上禁止的白磷彈來對付加薩北部卡拉馬地區的巴勒斯坦人。」其中傷患集中在兒童和年長者族群，特別是那些患有呼吸道疾病的民眾。

網傳影片顯示，有疑似白磷彈武器發射後爆炸，天空下起「火雨」，隨後落到地面，導致有建築物疑似起火爆炸。

與此同時，《黎巴嫩廣場衛視》（Al Mayadeen）駐加薩記者也報導稱，以色列軍隊正在使用白磷彈對加薩走廊的巴勒斯坦人進行攻擊。卡達《半島電視台》（Al Jazeera）記者則表示，一進入該地區就感到喉嚨、胸部和眼睛發癢。

歐洲人權觀察組織的創始人​​Rami Abdo也在X平台上發布了一段影片，表示「以色列軍隊正在加薩走廊的西北部人口稠密地區使用有毒的白磷彈。」

而總部設在美國的「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）組織，在當地時間12日也證實，以色列在加薩走廊和以色列-黎巴嫩邊境沿線的軍事行動中使用了白磷彈。

白磷是一種嚴重致命的化學可燃物，燃燒時會產生約815°C的高溫，並造成致命的熱燒傷和化學燒傷，對人體傷害深可見骨。白磷彈屬於國際法中的燃燒武器範疇，1980年10月10日遭到《特定常規武器公約》（Convention on Certain Conventional Weapons）明確禁止用作針對人類和環境的燃燒武器，國際法也絕對禁止交戰方對平民和民用設施使用白磷彈。

該場衝突始於哈瑪斯對以色列發起多管齊下的阿克薩洪水行動（Operation Al-Aqsa Flood），包括火箭彈攻擊，以及由陸海空滲透到以色列境內。

由於以色列定居者對巴勒斯坦人的侵略及暴力對待日益增長，以色列當局又在今年突襲東耶路撒冷的阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque），導致巴勒斯坦人積怨已久的怒火一次引爆。據悉，自以巴雙方7日爆發的新一輪衝突以來，已造成逾1900人死亡。

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