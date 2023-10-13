巴勒斯坦「幼童全身鮮血」躺醫院　心碎畫面曝！病床太平間都爆滿

▲加薩地區的巴勒斯坦孩童、嬰兒無辜遭砲火波及，受傷送醫。（圖／達志影像／美聯社，照片經灰階與馬賽克處理）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近日突襲以色列後，雙方爆發交戰。令人心痛的照片顯示，加薩走廊地區的巴勒斯坦未成年孩童們全身是血，躺在醫院地上或坐在簡易擔架上接受急救處理。加薩最大醫院面臨床位與電力短缺的生存危機。

▲幼童躺在希法醫院的地上接受治療。（圖／達志影像／美聯社，照片經灰階與馬賽克處理）

根據《紐約時報》，位於加薩市（Gaza City）富裕地區的希法醫院（Shifa Hospital）是加薩走廊最大的醫療中心，院長薩利馬（Muhammad Abu Salima）博士11日表示，醫院的運營情況遠遠超出了500 個床位的容量，燃料只夠為發電機再提供4天的電力。

▲希法醫院裡的巴勒斯坦小孩。（圖／達志影像／美聯社，照片經馬賽克處理）

希法醫院周圍許多石灰岩別墅和高層建築已變成破碎瓦礫堆和混凝土。以色列軍隊聲稱該地區是哈瑪斯的金融中心，才會成為空襲目標。與此同時，家人、朋友和救援人員繼續帶著傷者湧入醫院，有些人抱著孩子，有些人則用擔架推著成年人。渾身是血的人們坐或躺在醫院的瓷磚地上等待治療，而醫務人員則來回奔跑，幫助更需要急救的患者。

▲成年人抱著受傷嬰兒進入希法醫院。（圖／達志影像／美聯社，照片經灰階與馬賽克處理）

根據美聯社報導，希法醫院的太平間一次只能處理約30具屍體，屍體被迫堆在太平間外、停車場、帳篷，有些甚至被放在陽光曝曬的水泥地。護士蕭巴其（Abu Elias Shobaki）表示，「屍袋開始不斷湧入（停車場），現在這裡變成了墓地。我在情感上、身體上都很疲憊，需要阻止自己去思考事情會變得多麼糟糕。」

▲醫院床位不夠，孩子們只能一起坐在擔架床上處理傷口。（圖／達志影像／美聯社，照片經灰階與馬賽克處理）

加薩唯一的發電廠停止運轉，薩利馬向 BBC表示，若醫院備用的發電機停止運轉，超過120名ICU插管患者、新生兒與其他病房患者將首當其衝，在5分鐘內失去氧氣供應，醫院的所有部門和服務都會崩潰，「我們將無法再治療患者」。醫院已經盡量關燈節省電力，一旦不幸斷電，手術室與太平間也無法運作或保存屍體。

▲巴勒斯坦兒童在加薩地帶南部拉法難民營（Rafah refugee camp）的一家醫院外哭泣。（圖／達志影像／美聯社，照片經灰階與馬賽克處理）

此前，以色列能源部長卡茲（Israel Katz）表示，以色列繼續加強圍困，直到消除哈瑪斯對以色列及全世界的威脅為止，「在以色列人質被送回家之前，（以色列）不會打開任何一個電源開關、不會打開任何一個水龍頭，也不會有任何一輛燃油車進入。」美聯社13日報導稱，7日衝突爆發以來，以色列與加薩分別已有1200多人與1400多人死亡。

▼以色列全面空襲造成加薩走廊500名巴勒斯坦孩童死亡。（圖／達志影像／美聯社，照片經馬賽克處理）

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