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中國遣返600名脫北者回北韓　她絕望向女兒道別

▲▼脫北者團體與人權運動團體今年9月曾在首爾中國駐韓大使館前，就「遣返脫北者」議題向中方表達抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫北者團體與人權運動團體今年9月曾在首爾中國駐韓大使館前，就「遣返脫北者」議題向中方表達抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩有意強化和俄羅斯、中國的外交關係，今年戰勝節邀請兩國派遣代表團參加平壤閱兵儀式。為此，中國政府決定送上一份「大禮」，將東北三省的脫北者遣返回北韓，就連脫北長達25年的女性也不例外，此舉引發南韓政府不滿，南韓甚至曾主動向中國國家主席習近平提及此議題。

根據《韓聯社》、《韓國日報》，南韓北韓人權團體「北韓正義連隊」代表、牧師鄭彼得（音譯）於11日透露，在杭州亞運閉幕以後，中國9日晚間8時將滯留在遼寧省、吉林省的脫北者共600人，透過吉林省朝鮮族延邊自治州琿春市、圖們市、吉林省白山市長白朝鮮族自治縣、遼寧省丹東市等邊境城鎮遣返回北韓。

由於這些遭到北京當局同意遣返回北韓的脫北者都是臨時接獲通知，她們只能被迫和中國籍的丈夫分開，她們向丈夫交代，「一旦我被遣返回朝鮮（北韓），未來不知道會怎麼樣，孩子們就拜託你照顧了」。

北韓正義連隊透露，在全球爆發新冠疫情以後滯留在中國的脫北者，估計其人數介於2000至2600人左右，從今年8月底將首批90多人的脫北者透過巴士遣返回北韓後，中國便陸續將脫北者送交給平壤當局，9日最後一批被送回北韓的脫北者約有600人。

南韓統一部起先表示，目前仍在確認疑似遭中國遣返的脫北者身分，這些脫北者可能是犯人、病患，確切被遣返的人數無法在第一時間確認；直到今日（13），南韓統一部才坦承，中國的確遣返脫北者。

▲▼從中國遼寧省丹東鴨綠江的中朝友誼大橋望向北韓新義州，中國遊客穿著朝鮮傳統服飾拍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲從中國遼寧省丹東鴨綠江的中朝友誼大橋望向北韓新義州，中國遊客穿著朝鮮傳統服飾拍照。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美國之音》（VOA），在中國遣返的脫北者之中，還包括25年前脫北的婦女金鐵玉（音譯），她1998年在15歲時逃離北韓，輾轉來到中國吉林省長春市，被人蛇販賣集團賣給長春某山地農村，最後嫁給一名年長自己30歲的中國籍男性，並在中國當地生下女兒，甚至還有孫女，然而她卻無法取得中國的戶籍。

金鐵玉為了尋求穩定的生活、免於被強制遣返的恐懼之中，在徵求丈夫的同意後，決心計畫逃離至南韓展開新生活，然而當她今年4月在長春某客運休息站時，和其他2名女性脫北者遭到中國公安盤查、逮捕，在拘留5個多月後，本月8日她致電女兒通知自己即將被遣返回北韓的消息，旋即斷絕聯繫。

金鐵玉的堂哥金赫（音譯）也是一名脫北者，目前在南韓定居，對於堂妹的處境相當擔憂，認為在中國農村生活長達25年的堂妹肯定早就忘記如何說朝鮮話（韓語），若遭遣返回「祖國」，恐怕會遭北韓保衛部殘忍虐待。

南韓駐中國大使鄭在浩13日接受國會質詢時坦承，南韓總理韓悳洙出席杭州亞運開幕式時曾和習近平展開會談，並親自向習近平提出南韓對於「遣返脫北者」議題的高度關切，然而習近平卻秉持中方一貫的基本立場，認為中國境內並不存在什麼脫北者，只有因經濟等因素非法入境的北韓人，而中國只依國內和國際法與人道主義的原則行事。

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