800人村遭哈瑪斯殘忍屠村　13歲女躲16小時生還崩潰：認不出家園

少女居住的村莊遭哈瑪斯殘忍屠村。

記者李振慧/綜合報導

以巴爆發衝突,一名13歲女孩的家園遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊,她與家人躲在家中避難室長達16個小時,最後順利逃過被哈瑪斯殺害命運,然而當她重見天日時,發現家園遭戰爭蹂躪慘成廢墟,鄰居與親友都被屠殺,完全認不出熟悉的家園。

居住在加薩邊境村莊卡法阿扎(Kfar Aza)的13歲少女雷納娜(Renana Botzer Swissa),家園7日遭哈瑪斯入侵並且屠村,她與家人早上6時22分聽到警報聲後,及時逃到家中避難室躲藏。

雷納娜表示,「我第一時間聽到警報聲時,整個人完全傻掉,我不知道如果他們闖進門來會發生什麼事,他們會性侵我嗎?他們會綁架我嗎?還是要殺了我」,恐慌症發作的她,在媽媽的安慰下,靠著活著出去後要去聽泰勒斯演唱會的願望,才打起了精神。

“I’m going to make it out of there alive”: Renana Botzer Swissa is just 13 years old — but she has already experienced the horrors of war.



She told @NorahODonnell about how her family hid from Hamas, and why looking to the future helped her stay calm. pic.twitter.com/aat0vV9tfA