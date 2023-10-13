800人村遭哈瑪斯殘忍屠村　13歲女躲16小時生還崩潰：認不出家園

▲少女居住的村莊遭哈瑪斯殘忍屠村。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

以巴爆發衝突，一名13歲女孩的家園遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊，她與家人躲在家中避難室長達16個小時，最後順利逃過被哈瑪斯殺害命運，然而當她重見天日時，發現家園遭戰爭蹂躪慘成廢墟，鄰居與親友都被屠殺，完全認不出熟悉的家園。

居住在加薩邊境村莊卡法阿扎(Kfar Aza)的13歲少女雷納娜(Renana Botzer Swissa)，家園7日遭哈瑪斯入侵並且屠村，她與家人早上6時22分聽到警報聲後，及時逃到家中避難室躲藏。

雷納娜表示，「我第一時間聽到警報聲時，整個人完全傻掉，我不知道如果他們闖進門來會發生什麼事，他們會性侵我嗎？他們會綁架我嗎？還是要殺了我」，恐慌症發作的她，在媽媽的安慰下，靠著活著出去後要去聽泰勒斯演唱會的願望，才打起了精神。

“I’m going to make it out of there alive”: Renana Botzer Swissa is just 13 years old — but she has already experienced the horrors of war.



She told @NorahODonnell about how her family hid from Hamas, and why looking to the future helped her stay calm. pic.twitter.com/aat0vV9tfA — CBS Mornings (@CBSMornings) October 12, 2023

驚恐不安的一家人躲藏長達16小時後，終於聽到以色列士兵的聲音，然而當雷納娜首次走出避難室時，驚訝家園完全變了一個樣，「我們出去時聞到的，就是戰爭的氣味」。雷納娜的母親伊蘭妮(Ilanit)則傷心表示，這場戰爭讓她失去太多親友，其中包含她最好的朋友。

雷納娜所居住的卡法阿扎是一個約800人居住的村莊，以色列軍隊後來進入村莊內發現，包含兒童、婦女、老人大量村民遭哈瑪斯冷血殺害，甚至還傳出嬰兒被燒毀或斬首，讓以色列軍官痛批，哈瑪斯的殘忍惡行宛如當年發生在歐洲的大屠殺事件。