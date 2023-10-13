美國核動力航母雷根號停靠釜山　北韓怒嗆：可實施核武打擊

▲美國核動力航空母艦「雷根號」12日抵達南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

以巴衝突觸動全球緊張局勢。在此之際，美國核動力航空母艦「雷根號」昨日（12）抵達南韓釜山作戰基地，作為美韓建交70周年的紀念性訪問，預計將停留至16號，此舉再度引發北韓（朝鮮）強烈不滿，認為美軍的挑釁行為恐將引發朝鮮半島（韓半島）核武戰爭。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，美國尼米茲級核動空母艦九號艦「隆納•雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）等第5航空母艦打擊群，12日停靠南韓釜山作戰基地，作為美韓建交70周年的友好象徵，開放一般民眾參訪，為今年3月核動力航母尼米茲號（CVN-68）停靠釜山後，再度有美國航母來韓。

第5航空母艦打擊群除了航母雷根號以外，還包括安提頓號飛彈巡洋艦（CG-54）、錢斯勒斯維爾號導彈巡洋艦（CG-62）、肖普號驅逐艦（DDG-86）等，隸屬以日本橫須賀港為母港的美國海軍第七艦隊。

航母雷根號本月9至10日曾航行至濟州島東南方的公海，和南韓、日本共同進行海上演習，提升北韓核武導彈威脅發生時的應對能力。

針對航母雷根號再度訪韓，北韓透過官媒《朝中社》今日（13）發表社論予以強烈抨擊，認為美國的挑釁舉動恐讓核戰爭在朝鮮半島（韓半島）一觸即發，「朝鮮半島（韓半島）隨時存在軍事衝突的可能，半島戰雲密布、核武戰爭一觸即發，如今美國將各種核戰略資產派往半島的行徑，是毫不掩飾的軍事挑釁，恐讓局勢無可挽回。」

北韓《朝中社》表示，美國將核動力航母派往朝鮮半島（韓半島）的行徑，再再證實美國欲對朝鮮（北韓）實施核武攻擊的企圖和實際行動，恐將邁入系統化的最嚴重階段。

《朝中社》警告，為了能夠直接重挫美國航空母艦，北韓可以動用核武作為攻擊手段。