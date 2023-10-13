居民曾是特種部隊！　哈瑪斯入侵者遭爆頭慘死

▲以色列遭哈瑪斯入侵。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

哈瑪斯7日無預警入侵以色列，尼爾阿姆(Nir Am)的一個社區遭受攻擊，一名當地居民曾是特種部隊成員，拿起手槍團結民眾進行防禦，他拿著對講機不斷重複這句話，「沒有人會進入尼爾阿姆，沒有人會進入尼爾阿姆。」雙方交火後，終於成功擊退哈瑪斯。

根據BBC報導，尼爾阿姆社區距離加薩僅2公里，約有400人居住，當哈瑪斯來襲時，一名前特種部隊成員亞當(化名)組織當地居民進行防禦。亞當回憶，當天早上6點多被槍聲驚醒，他拿起手槍、防彈背心開始反擊，其他平民僅2-3人有戰鬥經驗，有些只是在IT產業工作的人，不過大家都很團結一心抵抗入侵者。

亞當說，大概戰鬥經過3-5小時，第二波有8-10名入侵者拿著機槍和火箭推進式手榴彈過來，「我跑向他們，站起來開槍打中對方頭部。」他很清楚如果哈瑪斯衝進社區，會殺死婦女跟兒童，絕對不能讓對方突破防線。

成功抵禦入侵者後，居民們被安置在特拉維夫的一家旅館，還不知道什麼時候才能回家。亞當抨擊以色列政府未能預警攻擊，他也提到，加薩地區大多數是好人，也想要正常的生活，但他希望能採取壓倒性的軍事行動來對付哈瑪斯。亞當最後也說，不過不希望以色列軍隊進入加薩，「哈瑪斯希望我們這樣做，因為他們在那裡設有陷阱。」

