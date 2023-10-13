爸只顧看YouTube影片　查看3個月大女嬰發現「塞在床縫」窒息死





▲男子的疏忽大意，導致嬰兒死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州男子凱文(Kevin Dorgan)照顧3個月大女兒時，由於太專心看YouTube影片，完全沒注意到女兒摔下床墊，倒在床與牆壁間縫隙，被發現時已經窒息身亡。

警方表示，44歲男子凱文9日打電話報案，他發現3個月大女兒臉朝下，倒在床鋪與牆壁之間的縫隙地板上，他覺得孩子的模樣看起來很不妙，所以立即打電話通報。

Kevin Dorgan watched YouTube as baby rolled off bed: Cops https://t.co/bqXciAjQzO — Beloud (@beloudcom) October 11, 2023

凱文被捕後表示，由於2歲孩子一直吵著要他播卡通節目，所以他把女兒放在床墊上便離開，15分鐘後返回時發現自己闖下大禍。警方後來調閱凱文的網頁瀏覽紀錄發現，事件發生時他一直在觀看YouTube影片，凱文才坦承，他當時在其他房間看影片，除非2個孩子有什麼動靜他才會前去查看。

事發當時女嬰的母親正在工作，她告訴警方，女嬰總是維持躺臥姿勢，事前完全不知道孩子已經會自行翻身，認為事件只是不幸意外。不過調查人員認為，凱文明知道家裡有很多嬰兒安全用具，他卻沒有選擇將嬰兒放置在安全位置中，只是隨意放在床上，才會導致意外發生，指控犯下過失殺人罪。