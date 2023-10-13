坦克集結加薩邊境！　以色列軍事首領：現在是時候開戰了

▲圖為以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列目前已在加薩邊境集結坦克戰車，依據總統赫佐格（Isaac Herzog）12日的說法，以色列正準備對哈瑪斯發動大規模軍事行動。同日，以色列軍事首領哈勒維（Herzi Halevi）也表示，「現在是時候開戰了」。

路透報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列之後，以色列發誓展開報復，正準備發動地面進攻，要殲滅哈瑪斯。為了尋求外界支持，以色列政府向美國國務卿布林肯、北約國防部長展示孩童與平民遭殺害的血淋淋畫面。這是以色列有史以來，巴勒斯坦武裝份子發動最致命的一場突襲行動。

「這真的超出我們的理解範圍」，布林肯表示，以色列展示士兵被斬首、年輕人在車裡被燒死的畫面，小寶寶全身都是彈孔。

以色列軍事首領哈勒維（Herzi Halevi）表示，以軍將從加薩周邊安全問題汲取教訓，正是因為這些安全問題才導致這場襲擊，「我們會學習與調查，但現在是時候開戰了」。

同一天，總統赫佐格表示，以色列正準備對加薩地區的哈瑪斯發動大規模軍事行動，「這將是一場針對哈瑪斯漫長而持久的戰役」。

BBC報導，自從以巴衝突7日爆發以來，雙方超過2800人喪命，依據聯合國世界糧食計畫署的說法，加薩地區的情況非常糟糕，食物、水已經耗盡。不過以色列已表示，除非人質獲釋，否則針對加薩的全面圍困不會結束。

美國力挺以色列，布林肯到訪當地表達支持，「我們會永遠與你們同在」。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，美國軍方提供以色列安全援助不設限。