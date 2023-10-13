哈瑪斯虐殺目標是嬰兒！救難隊拍下「血腥育嬰室」　屍袋裡裝嬰兒

▲以色列邊境城鎮遭哈瑪斯侵略，救難人員拍攝到育嬰室血淋淋的相片，畫面已經灰階處理。（圖／南方第一救難隊，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯7日發射5000枚火箭彈突襲以色列，不僅侵略以國邊境村莊燒殺擄掠，甚至還將洩憤的焦點轉移至無辜的孩童與嬰兒，以色列總理納坦雅胡在社群平台推特公開嬰兒遭到虐殺、焚成炭屍的相片，就連救難隊也公開了數張血淋淋的相片，只見嬰兒床被深紅色的鮮血浸透。

根據《太陽報》、《每日郵報》，此次以巴衝突中，位於以色列南部、和加薩走廊東部接壤的邊境吉布茲（Kibbutz，以色列集體社區）貝埃里（Be'eri）淪為遭哈瑪斯恐怖分子蹂躪血洗的重災區，納坦雅胡向來訪的美國國務卿布林肯展示嬰兒遭殺害焚屍的相片，許多無辜的以色列家庭慘遭滅門，災民無家可歸。

▲救難人員拍到架上遭燒毀的泰迪熊玩偶。（圖／南方第一救難隊）

以色列「南方第一救難隊」（southern first responders）也公開了他們前往貝埃里搜救的最新相片，揭露以色列正在遭遇的悲慘局面，其中可以看到堆疊嬰兒床的育嬰室內，難聞的血腥味揮之不去，暗紅色的鮮紅血液浸染本該是白色的床單，整間育嬰室凌亂不堪，兩個燒焦的泰迪熊玩偶則坐在架子上。

與此同時，貝埃里鎮上另一名救難人員手上抬著白色屍袋，由於目測體積並不大，因此可以推估恐怕是在此次哈瑪斯入侵時遭殘忍殺害的以色列嬰兒；而街道上也有人拍到翻覆的嬰兒車；至於另一張照片則顯示，有一戶以色列家庭的房屋遭到燒毀。

▼以色列救難隊手中扛著白色屍袋，疑似裝著嬰屍。（圖／南方第一救難隊）

▲救難人員拍到城鎮街頭上散落嬰兒車。（圖／南方第一救難隊）

南方第一救難隊表示，「我們仍在整理那裡發生的大屠殺的所有影像。不幸的是，未來還會有更多這種相片。這些相片大多來自於一般家庭，而嬰孩很明顯是（哈瑪斯）的襲擊目標。正如您所看到的，由於家庭設下路障阻擋敵人，恐怖分子（哈瑪斯）無法如願進入家中，乾脆放火燒死他們。」

據悉，納坦雅胡於當地時間11日表示，哈瑪斯在此次恐怖襲擊中斬首以色列士兵、殘忍性侵婦女、瞄準兒童頭部槍殺，還將無辜的平民放火活活燒死，「哈瑪斯比ISIS更殘忍！」

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