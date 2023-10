女兒遭哈瑪斯處決　爸追蹤手機找到「彈孔屍」崩潰：被3把槍掃射

▲女子與男友同時遭哈瑪斯處決。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列邊境,24歲美籍以色列裔女子丹妮爾(Danielle Waldman)當時與男友正在參加音樂祭,2人遭哈瑪斯攻擊後失蹤,父親透過她的手機定位追蹤,最後只找回滿是彈孔的車輛與遺體。

24歲女子丹妮爾與男友沙伊(Noam Shai)6日在加薩邊境參加Supernova音樂祭時,遇到哈瑪斯攻擊從此失蹤,身為商人的父親華德曼(Eyal Waldman)得知消息後一直拼命尋找她的下落,懷抱著女兒可能還存活的一線希望,最後卻接獲已經死亡的消息。

Eyal Waldman followed Danielle Waldman's location and found the wrecked car she had tried to escape the terror attacks in

Israeli-American Danielle, 24, had been brutally killed alongside her long-term boyfriend by the terrorists pic.twitter.com/puirlNVCkq