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女兒遭哈瑪斯處決　爸追蹤手機找到「彈孔屍」崩潰：被3把槍掃射

女兒遇哈瑪斯攻擊　爸追蹤手機找到「彈孔屍」崩潰：被3把槍掃射。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子與男友同時遭哈瑪斯處決。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列邊境，24歲美籍以色列裔女子丹妮爾(Danielle Waldman)當時與男友正在參加音樂祭，2人遭哈瑪斯攻擊後失蹤，父親透過她的手機定位追蹤，最後只找回滿是彈孔的車輛與遺體。

24歲女子丹妮爾與男友沙伊(Noam Shai)6日在加薩邊境參加Supernova音樂祭時，遇到哈瑪斯攻擊從此失蹤，身為商人的父親華德曼(Eyal Waldman)得知消息後一直拼命尋找她的下落，懷抱著女兒可能還存活的一線希望，最後卻接獲已經死亡的消息。

華德曼表示，他利用iPhone和Apple Watch的追蹤功能尋找女兒，最後找到一輛滿是彈孔的撞毀車輛，發現女兒與男友當初雖然成功逃上車，仍被多名哈瑪斯成員找到，從2至3個不同方向同時發動攻擊死亡，「從車上彈孔來看，當時應該被至少3把槍掃射」。

華德曼傷心表示，女兒與沙朗交往6年，2人原本計劃結婚，最近才幸福同居，「他們沒有做任何傷害人的事，丹妮爾一直是一個幸福的孩子，所有認識她的人都非常喜歡她」，將會把女兒與男友的遺體埋葬在一起。

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