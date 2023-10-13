哈瑪斯「實彈演練」射彈擄人模擬攻擊　地點距以色列不到1.6km

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列震驚全球，哈瑪斯幹部證實為了此次行動已秘密準備長達2年。然而哈瑪斯其實是在距離以色列不到1.6公里的地點進行訓練，發射火箭彈、模擬在建築物旁邊擄人，練習滑翔傘起飛與降落，以及搭乘滑翔傘發動攻擊。

CNN分析哈瑪斯及其分支組織近兩年的訓練與宣傳影片，發現武裝份子在加薩至少6處地點為這次的攻擊籌備訓練，其中兩處地點距離加薩與以色列邊境戒備最森嚴的地區約1.6公里，其餘一個在加薩中部，另外三個在加薩南部。

▲在哈瑪斯9月12日發布的影片之中，武裝成員在加薩南部進行「Strong Pillar」實彈演習。（圖／達志影像／美聯社，下同）

依據2022年12月一段影片，哈瑪斯武裝份子包圍模擬建築物，湧入訓練區，發射火箭彈、抓獲假扮成囚犯的人。此處營地才剛建成，非常靠近艾瑞茲過境點（Erez Crossing）。艾瑞茲過境點是哈瑪斯武裝份子7日突破進入以色列的地方。

另段一年多以前拍攝的畫面顯示，哈瑪斯武裝人員正在練習滑翔傘起降，以及搭乘滑翔傘發動攻擊。在哈瑪斯10月7日的突襲行動中，武裝份子也採用這種不尋常的方式進攻，造成致命打擊。

還有一段約2分鐘的宣傳影片顯示，武裝份子使用炸藥破壞仿造的邊境大門，開著皮卡車衝入，接著在完全重建的一棟棟以色列模擬建築物之間移動，使用自動武器朝人型輪廓的目標開火。

依據CNN查閱過去兩年的衛星影像，沒有跡象表明以色列針對這六處地點採取進攻性軍事行動。然而這些營地在過去這幾個月不僅活動頻頻，在過去這兩年，部分營地吸收周邊農田，用於訓練。

CNN指出，在哈瑪斯入侵之後，武裝成員綁架多達150人，佔領軍事基地，破壞摧毀城鎮農場。這讓外界開始質疑，擁有中東最先進情報網的以色列，為何無法發現並擋下這次的突襲？

對此，以色列國防軍國際發言人康里克斯（Jonathan Conricus）指出，哈瑪斯擁有許多的「訓練區」，以軍多年來在不同衝突中襲擊許多訓練區，且以色列與哈瑪斯之間的衝突已經兩年多沒有重大升級，且哈瑪斯把這些設施弄得看起來像是民用設施。

只不過CNN提到，其中五處地點並不具備民用特徵，且建造布置方式幾乎完全相同。這些設施都被比營地建築物還要高的巨大土製護堤包圍，裡面的建築物大多沒有屋頂，幾乎都是用煤渣磚和水泥建造，有些營地有大門圍欄。

▼巴勒斯坦人在一輛被摧毀的以色列坦克旁邊慶祝。（圖／達志影像／美聯社）